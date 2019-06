Naasón Joaquín García es un "demente": fiscal de California

El fiscal general de California, Xavier Becerra, calificó hoy como "demente" al líder de la iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, acusado de varios delitos sexuales y trata de personas.

Al hacer un llamado a posibles víctimas de García para denunciarlo, el fiscal recordó que las actuales cuatro denunciantes, tres menores de edad y una adulta, eran integrantes de la asociación religiosa con sede en Guadalajara, Jalisco.

"Cuando hay alguien que abusa de esa fe, de esa devoción, jugar con la mente de una familia, padres, niños, niñas de 14 años... eso para mí no es un líder religioso, es una persona demente", afirmó en rueda de prensa.

Becerra confió en las pruebas de la físcalía en el caso contra García, arrestado el 4 de junio por acusaciones en el condado de Los Ángeles. Él y tres de sus colaboradoras deben responder a 26 cargos penales por denuncias de tráfico de personas, producción de pornografía infantil y violación de un menor de edad.

"Cometió crímenes y vamos a probarlo", dijo. "No le haces eso a niños, no le haces eso a adultos. No puedes esconderte bajo un velo religioso".

Y mientras solicitó ayuda para descubrir los hechos del caso, reiteró que la fiscalía tiene los hechos para respaldar las acusaciones.

"Nosotros no podemos poner cargos criminales contra una persona sin tener los hechos", afirmó, "y tenemos los hechos para acusar a Naasón Joaquín García, de criminalidad que no solo no es permitidaen California pero no es permitida bajo los ojos de Dios".

Becerra también dijo que la fianza impuesta ayer a García, de 50 millones de dólares, obedece al temor de que pudiera recaudar fondos de sus fieles y huir de Estados Unidos.

Consideró que era difícil creer que fueran sólo cuatro las víctimas citadas en la denuncia penal, pues hay un patrón.

Derechos de las víctimas

Ante temores de posibles denunciantes indocumentados, Becerra dijo que en California no se tratará de deportar a ninguna víctima.

Agregó que cualquier víctima o testigo en un caso judicial, tiene el derecho de solicitar un permiso para permanecer en Estados Unidos, al menos durante la duración del caso.

Hemos arrestado y presentado cargos contra Naasón Joaquín García y sus coacusados en un caso de tráfico sexual. Se les acusa de haber cometido 26 delitos mientras dirigían La Luz del Mundo, una organización religiosa internacional. https://t.co/XlV79fMzUc pic.twitter.com/i23oiCOv9r — Xavier Becerra (@AGBecerra) 6 de junio de 2019

IM