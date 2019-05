Multas por acoso callejero irán a prevención de la violencia contra las mujeres

El Ayuntamiento de Guadalajara aprobó este jueves un dictamen que establece que los fondos recabados de las sanciones por acoso callejero en el municipio sean destinados a programas para prevenir la violencia y proteger a las mujeres víctimas de esta.

La iniciativa, propuesta por el presidente municipal, Ismael del Toro Castro, contempla que lo recabado sea utilizado en "proyectos, acciones y medidas que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y acoso en el municipio de Guadalajara".

Antes de que se votara la iniciativa, la regidora de Morena, Eva Araceli Avilés Álvarez cuestionó que la propuesta no planteaba específicamente a qué programas o instituciones serán destinados los recursos y propuso que fueran destinados al Instituto Municipal de las Mujeres.

Sin embargo, la propuesta de la regidora fue rechazada por el alcalde, quien explicó que se busca que los recursos vayan tanto al instituto como a las acciones que implementa la Comisaría, como el "Código Rosa".

Hasta mediados de este mes, cuatro personas habían sido multadas por acciones de índole sexual no solicitadas contra mujeres en la vía pública.

"No se trata de una medida recaudatoria. Idealmente no tendría que recaudarse nada por este concepto porque eso significaría que el acoso sexual no está ocurriendo en las calles de la ciudad", explicó el regidor emecista del ayuntamiento, Luis Cisneros.

El acoso callejero fue establecido como una falta administrativa en Guadalajara en abril y busca que las mujeres que sean acosadas en las calles tapatías puedan señalar las agresiones de manera inmediata ante la Policía Municipal. Con la aprobación de tal iniciativa, también se comenzó a dar capacitaciones a los elementos de la Comisaría, de manera que puedan atender con perspectiva de género los casos que se les presenten.

LS