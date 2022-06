Este lunes se realizó un operativo por parte de elementos de la Policía Vial y Eduardo, un automovilista, se vio afectado luego de que las autoridades se llevaran su vehículo por no traer puesta una de las placas de circulación. Los oficiales le quitaron su auto a pesar de que él contaba con un permiso vigente de circulación, pues perdió la placa recientemente en una tormenta.

Eduardo, observó con impotencia cómo su Volkswagen Vento lo arrastraba la grúa, a pesar de que para él no había incumplido con ninguna Ley de Movilidad y Transporte. A pesar de que quiso dialogar con el policía vial, no pudo llegar a un acuerdo para que su coche no lo llevaran al corralón y tendrá que pagar dos mil 900 para liberarlo.

"La placa se me cayó en una calle que se inundó, la placa se reportó y para no tener problema yo saque un permiso para circular y el permiso vence el primero de julio, yo pensé que con el permiso ya no iba a tener problema, puse la placa decorativa para facilitarles las cosas a los oficiales y no lo hice con dolo, queda muy a criterio, y decir que la placa está mal, aquí no hay dolo, tengo un permiso que me ampara", comentó el afectado.

El conductor que también maneja para una plataforma, señaló que tras lo sucedido perderá un día de utilidades y al contrario será un gasto su experiencia.

"El criterio de la autoridad está siendo demasiado estricto conmigo y podría ser contundente con otras personas que no cumplen con la Ley de Movilidad, creo que se debe comenzar por lo más descompuesto y los ciudadanos que estamos tramitando papeleo conforme a la ley nos están castigando, debería ser al revés, perdí una mañana en tránsito y no sirvió de mucho, debería de haber más criterio de la autoridad, no aplicar un criterio tan cuadrado", acotó.

El motivo por el que oficiales le retiraron el automotor, según detallaron agentes viales al infraccionado, aparece en el artículo 165 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.

El registro estatal se organizará y funcionará conforme a las siguientes bases:

En las fracciones IV y VI:

IV. Las autoridades estatales están obligadas a proporcionar al registro estatal la información estadística, documental, técnica, catastral y de planificación, que éste requiera para el mejor desempeño de sus funciones.

VI. El Ejecutivo del Gobierno del Estado prestará la asistencia técnica necesaria y se coordinará con los ayuntamientos, para garantizar la actualización de las inscripciones en el registro estatal y facilitar su consulta expedita a las autoridades municipales.

Eduardo irá impugnar su infracción ya que él está inconforme por la sanción, además considera que se llevaron su coche al corralón porqué en ningún momento le ofreció dádivas o especie de soborno al agente vial que firmó como José Antonio Naranjo Alvarado y que los artículos que apuntó el oficial no aplican en su caso.

PARA SABER

En el operativo los policías viales transcribieron 56 infracciones; 11 motos y un auto fueron llevadas al corralón.

JL