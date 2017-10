Morena planea construir la "Universidad de Jalisco"

Con el objetivo de que ningún joven se quede sin estudiar por no haber pasado el examen de admisión de la Universidad de Guadalajara (UdeG), el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ya planea la construcción de la "Universidad de Jalisco".



"Vamos a luchar por su construcción, no vamos a tener rechazados más en Jalisco y quiero decirles que dentro de los 50 puntos que plantea Andrés Manuel tiene contemplado que no queremos a los jóvenes en la calle y por eso vamos a crear las universidades suficientes para que los jóvenes alcancen su sueño", comentó el diputado federal por Morena, Carlos Lomelí Bolaños.



Esta universidad será presentada mediante una iniciativa en la Cámara de Diputados Federal y sería subsididada por todos los que tengan un cargo público por Morena del Estado.



Esto, lo dijo durante la presentación de su segundo informe de actividades en la colonia Palmita, Zapopan. En donde resaltó que, hasta hoy, ha presentado 56 iniciativas, recalcando aquellas que son para luchar contra la obesidad.



"Propusimos que se incluyera desde preprimaria y hasta educación básica la materia de nutrición, para que nuestros hijos sepan qué se están llevando a la boca. Además, propusimos y seguimos luchando porque los alimentos se etiqueten a través del semáforo nutricional", destacó.

Además, reiteró su compromiso con los enfermos renales de Poncitlán, anunciando que se organizarán caravanas para visitar las seis mil 700 empresas que vierten sus desechos en el Lerma-Santiago.



"No podemos dejar que sigan enfermando a nuestros hermanos. Así que es mejor que vayan haciendo buenas plantas de tratamiento, porque vamos por ustedes", aseguró.



Por último, hizo un llamado al que, si se le otorga el permiso, será el nuevo secretario de Salud en Jalisco, Alfonso Petersen Farah, para que, tan pronto tome el cargo, trate este problema.