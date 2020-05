Migrantes continúan su paso al norte

José es un hondureño de 40 años y lleva cuatro meses en su camino a los Estados Unidos. Durante su caminar por las vías del tren, usa cubrebocas para protegerse del COVID-19 y sólo se acerca a una distancia de dos metros, “porque más cerca es peligroso”. Pero a pesar de saber los riesgos de contraer coronavirus, José no tiene opción de refugio. “De momento están cerrados y pues a mí también me urge cruzar para apoyar económicamente a mi familia” comenta.

Para José, esta es la tercera vez que realiza su tránsito hacia el Norte. Cada que tiene que iniciar la ruta, sabe dónde puede haber refugio y los sitios en donde peligra. En su camino por las vías, le dijeron otros migrantes que La Casa del Migrante y la Organización FM4 Paso Libre les otorgaban un paquete de comida, pero no les podían refugiar por condiciones de sanidad durante la contingencia.

Ambas organizaciones cerraron sus puertas, La Casa del Migrante desde el 20 de Marzo y la FM4 Paso Libre desde el 17 de abril. La determinación que se tomó fue que ya no recibirían a más migrantes para resguardar mientras estuviera la cuarentena y quienes estaban durante el inicio de la contingencia podían decidir si permanecer o irse.

José no lo niega, le hubiera gustado ducharse, comer un platillo caliente y descansar por un día, “eso te da ánimos para seguir el camino de mejor manera, ahora veo a mis compañeros más tristes, no hay quien nos apoye”. En un intento por ganar dinero y tener un lugar donde permanecer durante la contingencia, José buscó una oportunidad laboral de casa en casa.

Un señor le otorgó trabajo en un taller mecánico, pero luego de una semana de trabajo le quiso dar 200 pesos para luego aceptar darle 500. “Yo tengo que mandar dinero a mi familia, con 200 pesos sólo me alcanza para mi comida, me pareció muy injusto que quisiera pagarme eso por una semana cuando no era lo acordado, me dijo que eso me daba porque no tenía papeles y como no estuve de acuerdo me fui por la libre”.

A José le gustaría que si al menos no lo apoyan con un refugio, pudiera acceder a un permiso para trabajar en el camino, “eso nos ayudaría para alimentarnos, atendernos dolores y poder pagar lo que te piden en algunos albergues”. Él espera que en su camino las fronteras se abran y la pandemia termine, pero en caso de que no sea así, sabe que “de alguna manera habrá trabajo y de alguna manera se tiene que pasar”.

Pese a pandemia, el flujo migratorio es el mismo: FM4

Al respecto, la Asociación FM4 Paso Libre manifiesta que durante la pandemia, los migrantes continúan su camino porque no tienen opción.

El director de la organización, Luis Enrique González comenta que “al no tener alguna identificación, no pueden acceder a la entrega de despensas o alimentos preparados por parte de autoridades municipales, estatales o federales; y tampoco pueden retornar a su país porque las fronteras están cerradas”.

Datos de FM4 estiman que cada día reciben entre 5 a 20 personas para otorgarles ayuda durante la contingencia, “ese flujo de migrantes era el mismo antes de la pandemia y es durante la pandemia, nada ha cambiado”.

