La comida vegana tiene múltiples beneficios que abarcan la salud, el medio ambiente y la ética de consumo. Este tipo de comida, cuando es utilizada con consciencia, puede ayudar en la reducción de enfermedades crónicas, mejorar la salud digestiva y provocar una mayor energía y vitalidad en su consumidor.

Sin embargo, muchos comensales tradicionales suelen argüir que este tipo de comida no tiene "sabor". Como contrargumento, el día de hoy te traemos el que considera Grok, la Inteligencia Artificial (IA) de X, como el mejor restaurante vegano en el Área Metropolitana de Guadalajara. Dale la oportunidad a este lugar y a otros más que te recomendaremos para que puedas convencerte del mundo vegano.

Este es el mejor restaurante vegano de Guadalajara, según Grok

Basado en fuentes como TripAdvisor, Yelp y guías locales, La Flaca destaca como la opción más recomendada de forma consistente. Es un negocio icónico por su reinterpretación creativa de la cocina mexicana tradicional en versión 100% vegana, con platillos como tacos de "pescado" vegano, tortas ahogadas y chilaquiles que sorprenden por su sabor auténtico y texturas innovadoras. Tiene calificaciones altas (alrededor de 4.8/5 en plataformas) y es alabado por locales y visitantes por su ambiente casual y porciones generosas.

Se encuentra sobre avenida Miguel Hidalgo y Costilla 1500 en Ladrón de Guevara en la zona de la colonia Americana. Entre los destacados del menú se encuentra la sopa de tortilla, las setas en su jugo, la torta ahogada y sus guisados de soya y tofu.

Como alternativas, Grok también resalta los restaurantes El Vegano, Comalli Cooperativa, Lúcuma y Verde Bendito.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB