Tras el ajuste de costos para el servicio de transporte de MiBici previsto por el gobierno de Jalisco en la propuesta de Ley de Ingresos para el próximo año, con un aumento al precio en la suscripción anual, usuarios del servicio denunciaron como injusto el incremento de los costos ante un servicio público que presenta deficiencias.

“No estoy de acuerdo con el aumento, la infraestructura de las ciclovías no es buena, no han cambiado las bicicletas"

Acorde a lo previsto en la Ley de Ingresos para Jalisco en 2023, la renovación de la suscripción anual de MiBici aumentará 14 pesos, pasando de 443 a 457 pesos.

En este sentido, Susana Ramírez, usuaria del servicio desde el 2018, argumentó que el aumento en los costos es incongruente con el programa, debido a fallas en la habilitación de la aplicación, el estado de las bicicletas y la centralización de la infraestructura ciclista en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

“No estoy de acuerdo con el aumento, la infraestructura de las ciclovías no es buena, no han cambiado las bicicletas, hay bicicletas que están muy desgastadas, la aplicación no funciona bien, el código para sacar la bici no funciona y cada año le suben y no veo más bicipuertos en otras zonas que no sean centro de Guadalajara y el centro de Zapopan, si va a estar todo centralizado no veo la utilidad a las bicis”, manifestó.

Bajo esta misma postura coincidió Hugo Hernández, ciclista desde hace más de cinco años, quién comentó que a la par de los incrementos anuales en los costos del servicio, la realidad es que no se ha mejorado ni la infraestructura en ciclovías, ni las bicicletas, ni los puertos para poder hacer uso de ellas.

“No he visto de que a la par que se ha ido aumentado año con año desde que llegó Alfaro, no hay incremento en la distribución de los ciclopuertos, la mayoría de las bicis están en malas condiciones, las ciclovías apenas se están extendiendo más allá de lo que son los típicos lugares de siempre, la verdad no es conveniente porque a la par no se incrementa la posibilidad geográfica de que más personas puedan entrar”, afirmó.

El joven comunicólogo resaltó que otro problema que aqueja a los usuarios de MiBici es la accesibilidad para poder contratar el servicio, pues aseguró que el tener que contratar el servicio con el uso de una tarjeta de crédito dificulta la accesibilidad al mismo.

EL INFORMADOR/C. Zepeda

En este mismo sentido, Lorena Flores, ciclista desde hace tres años, consideró que el método de pago y costo cada vez es más elevado para el servicio que se presta, pues apuntó que en diversas ocasiones no ha podido acceder al servicio debido a la falta de bicicletas o dificultades de acceso para los puertos.

“Pienso que sí es servicio bueno, porque a mí en lo personal me ha ayudado, pero la verdad es que el servicio ha bajado de calidad en los últimos meses, tenemos menos oportunidades para dejar las bicis, y algunas ya están muy viejas y pesadas que la verdad están absolutas”, acotó.

A pesar de los nuevos costos y las deficiencias del servicios, hay quienes aseguran que el incremento se ha visto reflejado en mejoras en infraestructura y ampliación en las estaciones así como la cobertura de la red.

Víctor Barreto, usuario de MiBici desde 2017, señaló que el aumento en el costo no parece impactar su bolsillo debido a que continúa siendo más barato que hacer uso de unidades del transporte público día a día, además comentó qué hay ciclovías como en Federalismo y Gigantes que se han abierto para mejorar la movilidad.

JM