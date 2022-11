Más cultura vial, seguridad y espacios para dejar las bicicletas, así como mejorar las conexiones del programa MiBici al Sur y al Oriente, son algunas de las peticiones de los ciclistas de la metrópoli.

Según el estudio “Moverse en GDL 2022”, de Jalisco Cómo Vamos, el 2.4% de los habitantes de Guadalajara usa la bici como medio de transporte. En comparación, en la primera edición del análisis que toma como referencia el año 2018, la cifra era del 2 por ciento.

En ese mismo periodo, la red de kilómetros de ciclovías en las áreas urbanas y metropolitanas en la Entidad creció de 162.58 a 288.23 kilómetros.

David Ramos, quien se mueve en bicicleta desde 2016, cuenta que este año se animó a trasladarse a lugares más lejanos gracias a las ciclovías que se han hecho, como la de Gigantes en Guadalajara. Aunque opina que hacen falta rutas para el Sur y el Oriente. Además, pide extender el sistema de MiBici hacia esa zona. “Urge que haya sitios de conexión hacia lugares más alejados”.

Jazmín Ruvalcaba resalta la falta de cultura vial. “Hay que endurecer las multas porque falta una cultura vial por parte de los automovilistas. Se molestan cuando uno les dice que es ciclovía”.

Alexis González añade que se requiere que todo el transporte público tenga un espacio para convivir con las bicicletas (como ocurre en el trolebús). “Eso ayudaría para hacer recorridos más largos”.

Óscar Rojas acentúa que también es importante la seguridad.

“Los robos de bicicletas son muy altos… y esto hace que al hacer traslados a los lugares en los que no hay visibilidad de la bicicleta, y donde se estará más de cinco minutos, sea muy riesgoso dejar la bici. Muchos preferimos no llevarla a lugares así”.

Tapatíos solicitan mejoras al programa de bici pública

David Ramos, que es usuario del programa MiBici desde hace seis años, ha notado que este 2022 hay un deterioro del servicio que se brinda. “Hay una falta de renovación de las bicicletas. Ya hay muchas nuevas, las verdes, pero las rojas ya están muy viejitas. Y la mayoría de veces o están ponchadas o los cambios de velocidades no funcionan. O están demasiado pesadas al pedalear”. Además, pide que haya más estaciones en otras áreas de la ciudad.

“El sistema ya está consolidado y muchísima gente lo utiliza y hace recorridos más largos o fuera de las zonas donde hay estaciones. Urge que haya estaciones de conexión hacia lugares más alejadas a los centros o primeros cuadros del Área Metropolitana de Guadalajara”. Considera que se podrían reforzar las estaciones en el derrotero del Tren Ligero.

Por su parte, Jazmín Ruvalcaba platica que utiliza el programa desde hace año y medio porque escuchaba muy buenos comentarios. “Como hay bicipuertos por mi casa y mi trabajo, pensé que sería muy buena idea. Las ventajas que veo es que la mayoría de las veces hay bicicletas disponibles y al haber ciclopuertos puedes dejarla sin preocupación de que te la vayan a robar. Ese era el beneficio que le veía: que podía encontrar bicicletas en cualquier lugar, además de que con la aplicación puedes ver dónde hay bicicletas”.

Pero afirma que la situación ha cambiado recientemente y el servicio ha estado fallando, por lo que evalúa si el siguiente año va a renovar su suscripción.

“En las zonas donde me muevo no se están haciendo los balanceos de forma correcta, de hecho, pese a las quejas en redes sociales, desde hace varios meses no se ha podido solucionar el problema”.

Sostiene que en varias ocasiones ha tenido que pagar Uber porque no encuentra bicipuertos para dejar la bicicleta alrededor de la zona donde vive o en la que trabaja.

“Está lleno y no puedo dejar la bici, y tengo que ir más lejos y pagar un Uber para llegar a mi destino, eso ya no es un beneficio, porque a final de cuentas estoy invirtiendo para llegar a mi destino. Ha habido ocasiones en las cuales me voy más lejos de dónde empecé el viaje o que me he tenido que regresar a dejar la bicicleta. Me quedan seis meses y si la situación no mejora sí voy a cancelar el servicio”.

Recomienda que se contrate a más personal para mejorar las acciones de balanceo porque los reportes al respecto son cada vez más constantes. “No pueden operar la misma estrategia que cuando comenzaron. Necesitan cambiar para que haya un balanceo continúo y que no sea de un día o de cuando se hizo la queja en redes sociales, sino que se vea sostenido este cambio”.

Sobre los señalamientos, se solicitó entrevista con la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM), pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Más jaliscienses optan por la bicicleta como medio de transporte, sin embargo hacen falta más espacios seguros para que transiten en armonía con los automotores. EL INFORMADOR/A. Camacho

PIDEN SEGURIDAD

Ciclistas opinan

Aunque más habitantes de la ciudad se animan a usar la bicicleta como medio de transporte, consideran que hay algunas limitantes para que más personas opten por esta vía.

David Ramos considera que falta mucha educación también entre los mismos ciclistas, ya que muchos circulan en sentido contrario.

“Que igual no debería pasar nada si hubiera más educación, pero hay ocasiones en que no te queda de otra más que circular en sentido contrario y los otros ciclistas no respetan, por ello he visto peleas o agresiones entre ciclistas”.

Y opina que se debe fortalecer la cultura vial entre peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas. “Cada uno tiene sus derechos y también cuestiones a respetar, pero ninguno conoce en realidad lo que le corresponde. Es un tema de respeto en espacios públicos. Pero bueno, por lo menos la infraestructura ya existe y ha ayudado mucho”.

Jazmín Ruvalcaba señala que hace falta mantenimiento incluso en algunas rutas que tienen poco tiempo, como la ciclovía de Ávila Camacho o en paseo Alcalde.

“Son recientes y ya están en mal estado, no en la base de rodamiento, sino en las segmentaciones, que no están bien delimitadas. Los bolardos o quesadillas están sueltos o quebrados, y eso representa un riesgo para nosotros, que tenemos que esquivarlos y salir al arroyo vehicular”.

Óscar Rojas remarca que también hace falta que los conductores de automotores sean más responsables al conducir. “Ya lo dijeron mucho pero vale la pena repetirlo muchas veces más: cultura vial. Los conductores no ponen direccionales, creen que el ciclista debe ir por la banqueta. Esto hace que pedalear en la ciudad sea más riesgoso de lo que debería”.

Mayra Azucena añade que es urgente mejorar las conexiones. “Es decir, hay varias vías muy útiles que terminan en calle, por ejemplo la de avenida México y termina abruptamente como dos cuadras pasando Chapultepec, y son calles llenas de tráfico”.

Avance

Kilómetros de ciclovías en las áreas urbanas y metropolitanas Año Kilómetros 2021 288.23 2020 253.91 2019 178.15 2018 162.58 2017 79.13 2016 36.48 2015 35.5

Fuente: MIDE Jalisco.

Los municipios beneficiados

Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Chapala, Jocotepec, Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande. A la red de ciclovías se integra la del Peribús, la más extensa de todo el país, con 80 kilómetros de ida y vuelta.