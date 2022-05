Matatlán y Los Laureles: Lemus confirma liberación de 62 pepenadores tras enfrentamiento

Después del enfrentamiento de ayer entre policías antimotines y pepenadores que dejó 67 personas arrestadas y siete lesionados, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, confirmó la liberación de 62 pepenadores de Los Laureles y Matatlán que se encontraban detenidos en los juzgados municipales.

“Todos los pepenadores que estaban detenidos por faltas administrativas quedaron libres durante la madrugada y la mañana del día de hoy, pagaron una multa mínima de entre 200 y 250 pesos por cometer faltas administrativas”.

Los otros cinco detenidos se encuentran a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación legal en un lapso de 48 horas.

Lemus Navarro expresó que se mantiene abierto al diálogo para llegar acuerdos favorables a los pepenadores.

“Yo he puesto sobre la mesa el manejar una mayor cantidad de residuos en Matatlán, esto para que los propios pepenadores puedan generar algún ingreso adicional. Entendemos la necesidad económica que tienen esas familias y nosotros en Guadalajara estaremos en plena disposición de poder trabajar con ellos”.

Retiran bloqueo

El edil tapatío comentó que después del enfrentamiento un grupo de cinco personas bloquearon con una camioneta el acceso de la planta operativa de residuos R18, y que a través del diálogo se consiguió que estos permitieran el acceso de los camiones cargados con residuos.

“Se quejaban por lo que había sucedido en Corona y Juárez, muchas veces no se ve la magnitud de este tipo de sucesos, si no hubiéramos llegado a un acuerdo hoy no tendríamos sistema de recolección de basura en Guadalajara, esto hubiera colapsado el sistema de recolección. Nosotros actuamos sin violencia y recuperamos la planta R18 a las 4 pm de ayer, sólo así los camiones pudieron entrar e hicieron la transferencia de basura”.

