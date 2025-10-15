Tras la reunión que sostuvieron el día martes, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, resaltó el diálogo que mantuvo y dijo que "felicito de verdad la actitud de las y los coordinadores de tener esta disposición al diálogo".

En entrevista, el mandatario estatal afirmó que la intención de dialogar con los legisladores se dio en un "ambiente más amigable" y encontró voluntad de trabajar en conjunto. Y aseguró que respeta la autonomía del Poder Legislativo, aunque señala que en temas prioritarios, se requiere la participación del Ejecutivo.

"Lo que encontré de parte de las y los coordinadores fue una enorme voluntad de trabajar conjuntamente. Por supuesto que tenemos que ponernos a trabajar de manera paralela, ojo, guardando en todo momento el respeto absoluto a la autonomía del Poder Legislativo".

"Pero se necesita también la participación del Ejecutivo en temas prioritarios, como pueden ser la reforma al Poder Judicial, la discusión del presupuesto que va a iniciar a partir del día 1 de noviembre. Yo también fui muy claro con las y los coordinadores de que hay temas exclusivos del Legislativo en los cuales el Ejecutivo no debe involucrarse, pero hay otros en los que sí, porque tienen una afectación directa en el desempeño por parte del Gobierno", indicó.

El mandatario mencionó la propuesta hecha a los coordinadores de bancada de reunirse en varias ocasiones durante los próximos meses debido a los temas que se abordarán en el Legislativo, entre ellos, la discusión de la reforma judicial, el presupuesto de egresos del Estado para 2026, la elección del nuevo auditor Superior, entre otros.

Lemus reiteró que no se entró en detalles sobre el dictamen de reforma judicial que se está discutiendo en el Congreso local.

