Ratifican a Consuelo González como magistrada del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco

El Congreso de Jalisco ratificó a Consuelo González como magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado tras obtener 32 votos a favor y 3 en contra del pleno del Legislativo estatal.

A diferencia de Daniel Espinosa Licón, la magistrada permanecerá en el cargo hasta el año 2027 cuando se realice la reforma judicial en Jalisco, aunque todavía está pendiente la aprobación de dicha reforma.

Te recomendamos: Rechazan ratificar a Espinosa Licón como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia

EL INFORMADOR/ A. Navarro

Consuelo González dijo estar satisfecha con el periodo de su encargo ya que originalmente, los magistrados del Supremo Tribunal tenían derecho a 10 años más en el encargo, pero con la futura reforma, solo serán dos años.

"Es lo correcto, la Constitución así lo señala. Los diputados creo que hicieron lo correcto, hasta el 2027, lo dice nuestra Carta Magna entonces, ya se verá lo que la Constitución ya reformada nos diga al respecto. Estoy conforme con la dictaminación y lo que aprobó el pleno de que sea por ese periodo".

La magistrada indicó que está concentrada en su labor y no en buscar participar en la elección judicial de 2027.

"Solo estoy pensando en mi compromiso que inicia en este momento y refrendar lo que hemos venido haciendo, siempre por el bien de todos los justiciables".

La magistrada presentó juicios de amparo al argumentar omisiones legislativas por parte del Congreso, esto para buscar permanecer en el cargo.

Lee también: Gobernador reconoce diálogo con coordinadores parlamentarios

NA