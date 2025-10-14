El Día de Muertos 2025 en Jalisco no solo se vive en los grandes destinos turísticos o en los panteones de la Zona Metropolitana de Guadalajara, también se conserva con fuerza en municipios menos populares donde las tradiciones forman parte del día a día. Si este año quieres escapar de los lugares más concurridos como Tapalpa, Mazamitla o Puerto Vallarta, existen lugares llenos de historia, leyendas y costumbres que ofrecen una experiencia diferente.

Municipios de Jalisco perfectos para visitar en Día de Muertos 2025

Sayula

Uno de los más representativos es Sayula, al sur del estado, a más o menos 114 kilómetros de Guadalajara. Este lugar es conocido por su historia colonial y por estar muy relacionado con la obra del escritor Juan Rulfo, cuyo trabajo literario está impregnada de la atmósfera de los pueblos fantasmas y la muerte.

Entre las historias populares destaca "El ánima de Sayula", que no es otra cosa que un poema picaresco escrito en 1871 por Teófilo Pedroza, inspirado en una broma real ocurrida en Sayula, Jalisco. Con tono de calavera literaria, este narra cómo un comerciante fue engañado para ir al panteón, aunque el susto terminó al revés. El poema se volvió muy popular y en 1982 inspiró una película mexicana protagonizada por Antonio Aguilar.

Y hablando de ánimas, este año, como los anteriores, se llevará a cabo el Festival de las Ánimas, uno de los eventos más esperados del año en este Pueblo Mágico. Durante esta celebración, tradición, cultura y magia se unen para rendir homenaje a las raíces y recordar a quienes ya partieron, en un ambiente lleno de color, música y símbolos del Día de Muertos.

Según información del ayuntamiento, muy pronto se dará a conocer la programación completa de actividades que formarán parte de esta gran fiesta que honra la vida y la memoria.

San Gabriel

Muy cerca de Sayula se encuentra San Gabriel, otro municipio cargado de misticismo, localizado a aproximadamente 156 kilómetros de la capital de Jalisco. En sus calles empedradas se cuentan historias sobre apariciones, y también está muy ligado con la obra de Juan Rulfo.

Destaca, por ejemplo, la leyenda de las Piedras Niñas, que cuenta la historia de tres hermanas de un poblado cercano a Jiquilpan, ahí mismo en San Gabriel, que desobedecieron a su madre para asistir a un baile. Aunque se les prohibió salir por la distancia y la hora, la emoción pudo más que la obediencia. Cuando la madre descubrió su fuga, enfurecida, las maldijo: por su desobediencia, quedarían convertidas en piedra en medio del camino.

Desde entonces, según la tradición popular, en el camino hacia Jiquilpan pueden verse tres formaciones rocosas con forma humana, que la gente identifica como las niñas petrificadas, eternamente mirando hacia el pueblo donde nunca pudieron bailar.

Este año, como parte de las celebraciones del Festival de las Ánimas, la Dirección de Cultura de San Gabriel realizará los talleres itinerantes "Juega y recuerda… una tradición muy viva", enfocados en acercar a niñas, niños y adolescentes al significado del Día de Muertos. A través de actividades como la creación de papel picado, flores de cempasúchil, máscaras, catrinas y calaveritas, así como la narración de leyendas locales, se busca mantener viva la esencia de nuestras tradiciones en distintas comunidades del municipio del Sur de Jalisco.

Etzatlán

Otro municipio ideal para visitar en estas fechas es Etzatlán, en la Región Valles. El pueblo conserva relatos sobre ánimas que aparecen en los caminos rurales durante las noches. Se ubica a 87 kilómetros de Guadalajara.

En Etzatlán, por ejemplo, está la leyenda de la Cruz de Quezada. Esta cuenta que hace muchos años, los mineros que trabajaban en esa zona del Estado solían detenerse en un paraje para jugar baraja y beber, lo que provocaba frecuentes riñas sangrientas bajo un gran mezquite.

El padre fray Toribio Quezada, desde el convento, comenzó a ver una luz misteriosa que se movía por el cerro, interpretada por el pueblo como el alma en pena de alguien muerto en esos pleitos. Para poner fin a las desgracias, el sacerdote mandó talar el árbol y con su madera fabricó una cruz, colocándola justo en el sitio donde los mineros solían jugar. Tras eso, nunca más se repitieron las trifulcas, aunque la luz siguió apareciendo durante muchos años. Aún hoy, algunos ancianos aseguran haberla visto, manteniendo viva la historia y el misticismo del lugar.

Acatic

Acatic, localizado en los Altos Sur de Jalisco, a poco más de 65 kilómetros de la ZMG, es conocido por su carga legendaria y mística.

En el lugar hay una fuerte tradición oral sobre brujas, magos y hechiceros que se remonta a la época colonial. Se dice que un documento del Tribunal de la Santa Inquisición de 1774 relata el juicio contra Joseph Sebastian y otros tres hombres acusados de brujería y de tener pacto con el Diablo y que a partir de ese episodio nació la leyenda de los "Brujos de Acatic", que aún forma parte de la identidad local y del imaginario colectivo del lugar.

Estos municipios son una gran opción para quienes desean vivir un Día de Muertos distinto en 2025, alejados del turismo masivo y más cerca de las raíces, la historia y el espíritu más auténtico de Jalisco.

