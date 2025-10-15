Jalisco recibe un impulso económico de más de 17 mil millones de pesos gracias a Airbnb

La plataforma Airbnb se consolidó como un actor clave en el impulso económico de Jalisco. De acuerdo con datos recientes de la empresa, la actividad generada por anfitriones y huéspedes durante 2024 representó un impacto económico superior a los 17 mil millones de pesos en el estado.

El informe señala que, solo en Jalisco, el gasto de los viajeros que se hospedaron mediante Airbnb ayudó a sostener más de 36 mil empleos y generó más de 4 mil 400 millones de pesos en ingresos laborales, beneficiando principalmente a micro y pequeños negocios locales.

Por cada reservación, se activa una cadena de valor que incluye a proveedores de servicios, comercios y transportistas, entre otros sectores que reciben un impulso directo del turismo. Además, casi el 75% de las reservaciones realizadas en el estado durante 2024 correspondieron a viajeros mexicanos, lo que confirma la importancia del turismo nacional como motor de crecimiento local.

A nivel nacional, el estudio destaca que por cada peso gastado en una estancia de Airbnb en México, los huéspedes destinaron aproximadamente cuatro pesos adicionales en la economía local, especialmente en alimentos, transporte, entretenimiento y comercio.

Los sectores más beneficiados fueron los servicios de alimentos y alojamiento (33%), artes y entretenimiento (15%), transporte terrestre (11%) y comercio y reparación (10%), de igual forma, el 45% del gasto de los visitantes se realizó en los mismos barrios donde se ubican los alojamientos, contribuyendo al fortalecimiento económico de comunidades que tradicionalmente quedan fuera del turismo masivo.

Estos resultados reflejan cómo la plataforma ha transformado la manera en que los visitantes experimentan Jalisco, conectándolos con experiencias auténticas y generando beneficios económicos directos para los habitantes locales.

