Cine de terror GRATIS en CDMX para celebrar Día de Muertos, esta es la cartelera

El Centro Cultural Futurama, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, se prepara para recibir la temporada más espeluznante del año con su Ciclo de Cine de Terror, que se llevará a cabo del 1 de octubre al 2 de noviembre. La entrada es completamente gratuita, por lo que es una gran oportunidad para disfrutar del cine clásico y contemporáneo de horror sin gastar un solo peso.

Durante todo el mes de octubre y los primeros días de noviembre, el recinto proyectará películas icónicas del género, con funciones a las 12:00 y 17:00 horas. La programación está dividida en dos bloques: de lunes a viernes se presentarán filmes intensos dirigidos a adolescentes y adultos, mientras que los fines de semana habrá funciones especiales para toda la familia.

Entre las cintas más destacadas se encuentran verdaderos clásicos del terror como Psicosis, El Resplandor, Drácula de Bram Stoker, El Aro, La Profecía, El Exorcista y Hasta el viento tiene miedo. También habrá espacio para producciones más recientes como El Conjuro, Mamá y Estación Zombie.

Para quienes buscan opciones familiares, la cartelera incluye películas llenas de fantasía y humor oscuro como Abracadabra, Los Locos Addams, Coraline, El extraño mundo de Jack y Frankenweenie. Además, en vísperas del Día de Muertos se proyectarán las entrañables cintas El libro de la vida (1 de noviembre) y Coco (2 de noviembre), perfectas para celebrar la tradición mexicana con toda la familia.

Las funciones se realizarán en el Centro Cultural Futurama, ubicado en Otavalo #7, esquina con Avenida Instituto Politécnico Nacional, colonia Lindavista, en la Ciudad de México.

Entrada libre: Funciones a las 12:00 y 17:00 h

