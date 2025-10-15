Para Ramón Rivera, conductor de camión de carga, el bloqueo que instalaron productores del campo desde ayer por la mañana en la carretera Guadalajara - Morelia fue un martirio: desde alrededor de las 10:30 horas hasta cerca del mediodía de hoy no comió nada más que unas galletas y un poco de agua que tenía guardada. Se quedó atorado en el Macrolibramiento, y sin noticias de cuándo se levantaría el plantón, pasó la noche, sin lograr conciliar el sueño, en su tráiler, y al borde de la carretera.

“Casi fueron 26 horas parado. No hubo una autoridad que se acercara a preguntarnos cómo nos sentíamos por falta de alimentos, de agua. Enfrente de mí había una señora en muletas que quería hacer sus necesidades y no hubo quién la apoyara. Gente con niños, con bebés, señoras amamantando a sus bebés [...]. Estuvo muy canijo estar parado más de 24 horas sin ningún alimento”, contó.

Además, Ramón apenas dormitaba, pues debían estar cuidando la carga de su unidad, y temía que él, alguno de sus compañeros o las demás personas que se quedaron atoradas en la carretera presentaran un cuadro de deshidratación. “El Sol estaba muy fuerte”, exclamó.

“Se respetan (las demandas de los maiceros), pero que piensen en nosotros, en el ramo camionero. No es lo mismo nosotros andar día y noche en el camión, a veces sin una comida. Tenemos preparado llegar a una parte cuando ellos tienen bloqueado esa parte donde nosotros pensamos llegar a comer”, añadió.

Alrededor de las 12:00 horas, la Policía Vial del Estado informó que se reabrió la circulación vehicular a la altura del kilómetro 40 de la Carretera. Los agricultores maiceros llegaron a un acuerdo con el Gobierno del Estado para levantar el bloqueo luego de que el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, se comprometió a entablar mesas de diálogo con autoridades federales. Los productores del campo exigen un pago de al menos siete mil 200 pesos por tonelada de maíz. En el acuerdo con los manifestantes también estuvo presente el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado. Eduardo Ron Ramos.

Por su parte, otras de las conductoras afectadas fueron Karla Bautista y Verónica Trejo, quienes se dirigían a su trabajo desde las 5:30 horas, pero se quedaron atoradas en la carretera.

“No hemos desayunado, no hay nada aquí cerca, no hay tiendas ni nada [...]. Venimos desde Tonalá. Íbamos en el transporte (de la empresa), pero nos bajamos porque ya nos entumimos”, expresaron.

Aunque pasadas las 11:00 horas ya se rumoraba que el bloqueo había sido levantado, en realidad ambas no sabían qué hacer ni qué seguiría, pues ninguna autoridad se acercó con los conductores para informarles de la situación.

“Nadie se ha acercado. Sabemos por las redes sociales lo que está pasando, pero decirnos que está pasando, nadie” , lamentaron.

El secretario Zamora se comprometió a “luchar” por un precio justo del maíz, pero los maiceros afirmaron que protestarán de la misma forma si no se concreta una reunión con el Gobierno federal o no se llega a un acuerdo entre ambas partes.

