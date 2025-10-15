Miércoles, 15 de Octubre 2025

Cine al aire libre en Guadalajara: Cartelera del 15 al 19 de octubre

Cada semana, Cinemalive ofrece funciones gratuitas en diversos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara; te compartimos la cartelera

Por: Moisés Figueroa

Del miércoles 15 al domingo 19 de octubre, tendrás la oportunidad de ver una selección de películas familiares, pensadas para el disfrute de personas de todas las edades. FACEBOOK / Cinemalive

Si disfrutas de estar al aire libre y eres amante del cine, esta propuesta es ideal para ti. En Guadalajara, la cultura se mantiene activa y ahora lo demuestra con una experiencia distinta: Cinemalive, cine al aire libre.

Cada semana, Cinemalive ofrece funciones gratuitas en diversos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Del miércoles 15 al domingo 19 de octubre, tendrás la oportunidad de ver una selección de películas familiares, pensadas para el disfrute de personas de todas las edades.

Miércoles 15 de octubre

  • Toy Story - Parque Urbano Tlaquepaque - 7:45PM

Jueves 16 de octubre

  • Telefono negro - Parque Metropolitano - 8:00PM

Viernes 17 de octubre

  • Coraline - Parque Mirador Independencia - 7:45PM
  • UP - Parque Alcalde - 7:45PM

Sábado 18 de octubre

  • Aladín - Parque Metropolitano - 7:00PM

Domingo 19 de octubre

  • Los Tipos Malos - Parque de las niñas y los niños - 7:00PM

