La lluvia de esta tarde en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) dejó pasos a desnivel inundados y encharcamientos en la vía pública. Además, en Tlajomulco un árbol cayó sobre Camino a Las Moras; no se reportaron personas lesionadas.

En Zapopan se registraron niveles de 40 centímetros en los pasos a desnivel de Patria y Beethoven y en la Unidad Administrativa Las Águilas, en La Calma. En Patria y Gonzaga el agua llegó a los 50 centímetros y en ninguno de ellos se reportaron vehículos varados. Según la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, se espera que la lluvia continúe con dirección al noroeste, hacia Base Aérea y Nuevo México.

En tanto, en la colonia Bosques de Santa Anita, en Tlajomulco, algunas vialidades resultaron inundadas. En videos compartidos en redes sociales vecinos evidenciaron fugas de agua de las alcantarillas. Mientras tanto que en López Mateos, entre San Agustín y Santa Anita, se registró lluvia intensa y tráfico pesado. En las inmediaciones del Campus Santa Anita se reportaron vehículos varados, sin personas lesionadas.

De acuerdo con el radar Doppler de la Universidad de Guadalajara, se prevén lluvias toda la noche y al amanecer en la ciudad. Al momentos se registra lluvia en la región valles, en Zapotlanejo y Cuquío.

