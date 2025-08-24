Adoptan animales rescatados por el Ayuntamiento de Guadalajara

La presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo, entregó este sábado los certificados de adopción a ciudadanos que darán un nuevo hogar a tres perros rescatados por el Ayuntamiento: Lucky, un pastor alemán que sufrió maltrato en Tlaquepaque, y Olivia y Bruno, rescatados de una vivienda en la colonia Providencia en diciembre pasado.

La entrega se realizó en el marco de la Feria de Adopción “Amigos de Guafdalajara”, organizada por la Dirección de Bienestar Animal del Gobierno de Guadalajara. Delgadillo reconoció el trabajo de los especialistas que dieron seguimiento a la recuperación de los animales, en colaboración con el Colegio de Médicos Veterinarios del Estado de Jalisco.

Durante la jornada se invitó a la ciudadanía a adoptar a 22 animales rescatados por la administración. “Buscamos generar conciencia sobre el bienestar animal e incentivar que las tapatías y los tapatíos abran su hogar y su corazón a estos animales”, expresó Delgadillo García. Desde el inicio de su gestión se han rescatado 80 perros, una burra, un caballo y tres gallinas.

El Gobierno de Guadalajara también promueve proyectos como “Firulaís”, un hospital itinerante que ofrece vacunación antirrábica y esterilización en las colonias. En lo que va de la administración se han realizado 5,211 esterilizaciones y aplicado 6,111 vacunas. La Coordinadora de Construcción de Comunidad, Crystal Zavala, informó que se han brindado 10,775 servicios generales de consulta y tratamiento en el Centro de Bienestar Animal y se han realizado talleres de concientización para más de 2,500 personas.

Este domingo 24 de agosto se realizará una campaña de esterilización masiva en el Centro Cultural Santa Cecilia. Guillermo Korkowski, director de Bienestar Animal, indicó que se prevén más de 200 cirugías.