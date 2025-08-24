Domingo, 24 de Agosto 2025

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 24 de agosto de 2025

Por: Redacción web .

El clima en El Salto para este domingo 24 de agosto determina que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 1 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 92%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 17

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

