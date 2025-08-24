Querétaro vivió una de sus jornadas más críticas en lo que va del año, debido a las intensas lluvias registradas el 22 de agosto, las cuales alcanzaron los 80 mililitros por metro cuadrado, cifra que, de acuerdo con el propio presidente municipal, Felipe Fernando Macías Olvera, triplicó el promedio de una lluvia fuerte en la capital.

La magnitud del aguacero, que se extendió desde las 18:00 horas y continuó durante la madrugada, provocó anegamientos en Colonias de la zona Norte y Norponiente, como Villas de Santiago y Peñuelas, donde el dren pluvial se vio completamente rebasado.

Fue precisamente en esta última zona donde se reportó el hallazgo de dos cuerpos, correspondientes a mujeres que presuntamente fueron arrastradas por la corriente de agua.

La Coordinación de Protección Civil del Estado confirmó la tragedia a través de su cuenta oficial de X, señalando que “los cuerpos fueron encontrados en la zona de Peñuelas, aparentemente arrastrados por aguas pluviales. Al arribo de los cuerpos de emergencia se corroboró que ya no presentaban signos vitales”.

Las imágenes de calles convertidas en ríos, vehículos bajo el agua y familias tratando de resguardar sus pertenencias se repitieron en varias colonias como Satélite, Sauces, El Rocío y Santa María Magdalena. Los escurrimientos también provocaron afectaciones a viviendas en Félix Osores Sotomayor y Felipe Carrillo Puerto, lo que obligó a la movilización inmediata de brigadas municipales y estatales.

El Ejército Mexicano activó el Plan DN-III-E en apoyo a la población, encabezado por el comandante de la Décimo Séptima Zona Militar, José Guillermo Lira Hernández, en coordinación con autoridades estatales, entre ellas el secretario de Gobierno, Erick Gudiño. Las labores se han concentrado en la limpieza de calles, desazolve, rescate de vehículos varados y apoyo a familias con ingreso de agua en sus hogares.

El presidente municipal de Querétaro, Felipe Macías, aseguró que su administración desplegará decenas de funcionarios para atender no sólo las labores de limpieza, sino también para canalizar apoyos sociales a las familias afectadas.

Se mantiene la coordinación entre Guardia Municipal, Protección Civil y cuerpos de emergencia para salvaguardar la integridad de la población. En tanto, las autoridades estatales insistieron en la necesidad de que la ciudadanía atienda las recomendaciones oficiales y, en caso de emergencia, se comunique al 911.