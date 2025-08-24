Jalisco apoya con transporte a personas adultas mayores

Con el objetivo de garantizar la movilidad de los sectores más vulnerables de la población, el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS), continúa con la segunda convocatoria del programa “Yo Jalisco, Apoyo para el Transporte”, que ofrece un subsidio del 100% en el transporte colectivo.

En esta fase, correspondiente a la semana del 18 al 22 de agosto, se atendió a personas adultas mayores en los módulos del Área Metropolitana de Guadalajara, recibiendo un total de 8 mil 733 expedientes completos. Los interesados acudieron a los puntos de registro ubicados en San Jacinto, Code Paradero, DIF Zapopan, CAT del Valle y Bodega España, donde integraron su documentación para acceder al beneficio de transporte gratuito.

SSAS proyecta que, con esta segunda convocatoria, se alcanzará un total de 50 mil nuevos beneficiarios, sumando cerca de 100 mil personas con tarjeta activa para finales de 2025. La respuesta de la ciudadanía fue notable: las citas se asignaron en tiempo récord, con más de 60 mil solicitudes en línea, lo que refleja el interés y la necesidad de este apoyo.

Durante la primera semana de recepción de documentos, del 12 al 15 de agosto, se priorizó a mujeres sostén del hogar, logrando más de 7 mil registros. Con la atención de personas adultas mayores, el acumulado de solicitudes en las dos semanas de convocatoria alcanzó 15 mil 811 expedientes, consolidando un programa con amplio alcance social.

El apoyo puede utilizarse en Mi Tren, SITREN, Mi Macro Calzada, Mi Macro Periférico, así como en todas las rutas de transporte convencional en el Área Metropolitana de Guadalajara, Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta, y próximamente en las Líneas 4 y 5. La SSAS recordó que los inscritos deben acudir en la fecha y hora asignadas en su comprobante de cita, con toda la documentación requerida, para completar el trámite y acceder al beneficio.

Actualmente, el registro para esta segunda convocatoria ya concluyó, por lo que no hay nuevas inscripciones abiertas. El gobierno continúa únicamente con el proceso de recepción de documentos y armado de expedientes de quienes lograron obtener cita en tiempo y forma, garantizando así que los adultos mayores puedan disfrutar de transporte gratuito y seguro en Jalisco. Este programa refuerza el compromiso por mejorar la calidad de vida y la movilidad de los grupos más vulnerables.

PARA SABER

En qué consiste el programa