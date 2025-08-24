Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el domingo 24 de agosto de 2025

El clima en Chapala para este domingo 24 de agosto informa que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 18

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 18

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

