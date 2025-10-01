La mañana de este miércoles, autoridades estatales y municipales informaron sobre distintos cierres viales derivados de las inundaciones registradas durante la noche del martes y madrugada de hoy.

La Policía Vial reportó que implementa diversos cortes a la circulación para salvaguardar la integridad de las y los automovilistas y permitir las labores de desazolve y saneamiento en zonas afectadas por acumulación de agua.

En el municipio de Zapopan, se registró una inundación sobre avenida Patria al cruce con avenida Romanos, en la colonia Colomos, debido al desbordamiento del canal de avenida Patria, con una altura aproximada de 30 centímetros.

Ante ello, oficiales de la Policía Vial realizaron el corte a la circulación en sentido oriente–poniente, canalizando el flujo vehicular hacia avenida Romanos con dirección a avenida de las Américas.

“En el punto también se encuentra Protección Civil y Bomberos de Zapopan”, refirió en un comunicado.

Asimismo, prestó apoyo vial y labores de desazolve en el paso a desnivel de avenida Manuel Ávila Camacho y avenida Hidalgo, en la zona Centro de Zapopan, donde se registró una inundación de aproximadamente 50 centímetros.

“Debido a ello, se mantiene cierre total a la circulación en ambos sentidos, entre avenida Jacarandas y avenida Hidalgo, mientras Protección Civil y Bomberos de Zapopan llevan a cabo trabajos correspondientes”, informó la corporación.

De igual manera, se reportó el cierre a la circulación en el cruce de las avenidas Parres Arias y Las Torres, también en Zapopan, tras el desbordamiento del canal que atraviesa este punto, por lo que se recomienda a las y los automovilistas utilizar rutas alternas y evitar la zona hasta que concluyan las labores de saneamiento.

En Periférico y Melchor Ocampo, se mantiene el corte a la circulación por carriles laterales en los cruces mencionados por encharcamiento y se habilitan dos carriles de la misma lateral, se mantiene la unidad resguardando en el lugar.

Además, se registró el cierre del paso a desnivel de av. Patria y av. acueducto, en sentido a la colonia Colinas de San Javier.

“La Policía Vial del Estado hace un llamado a la ciudadanía a respetar los cierres viales, evitar transitar por zonas anegadas y optar por vías alternas, a fin de prevenir riesgos y accidentes” , finalizó la corporación.

La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan informó también que debido a la lluvia se registraron encharcamientos en los pasos a desnivel de Patria y Acueducto y en El Capullo, en Ávila Camacho, pero estos ya fueron desahogados.

Afectaciones por lluvias en Jalisco

Por su parte, e informando la situación del interior del Estado, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos informó que, en el municipio de Chapala, 13 viviendas tuvieron ingreso de agua, en la Delegación de Atotonilquillo, mientras que en Poncitlán fueron ocho viviendas. “Las unidades municipales se hacen cargo de la atención a estos incidentes”, indicó la unidad estatal.

Por la noche también se reportaron nuevas afectaciones en Ocotlán: hubo cerca de 20 viviendas afectadas con inundaciones de alrededor de los 20 cm. “Ahí hay un refugio temporal habilitado con cuatro familias atendidas”, añadió la UEPCBJ.

Indicó, se realizarán trabajos de trasvase en ese punto, y se trabaja en conjunto con bomberos municipales y la Guardia Nacional.

Por otra parte, refirió la Unidad Estatal, informó que en el municipio de La Huerta se cerró completamente a circulación la carretera 200 a la altura del kilómetro 35+150 por un incidente de choque entre una pipa con combustible y un vehículo de caja seca.

“Se van a realizar trabajos de trasvase en ese punto. Estamos trabajando en conjunto con bomberos municipales y la Guardia Nacional”, finalizó la UEPCBJ.

