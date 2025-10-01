Lemus reafirma apoyo a la UdeG durante la inauguración de Papirolas

El Festival Papirolas abrió este miércoles su edición número 30, que se llevará a cabo del 1 al 5 de octubre en distintos espacios del Centro Cultural Universitario y su entorno, bajo el lema “Viaje al pasado”.

Durante el acto inaugural, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, destacó la importancia de la unión de esfuerzos para consolidar proyectos culturales y educativos dirigidos a la niñez. “Yo siempre he creído en el poder de unir voluntades. Quien crea que la vida es hacer las cosas de forma individual, se equivoca; a través de trabajar en equipo se pueden conquistar grandes sueños”, expresó.

Lemus recordó que, durante su gestión como presidente municipal de Zapopan en 2015, se impulsaron políticas públicas con la niñez en el centro. “Muchos decían que era un eslogan publicitario cuando afirmábamos que Zapopan sería la ciudad de las niñas y los niños. Yo les explicaba que no, que no era un eslogan, sino una política pública que se demostraba con cultura, con espacios, con oportunidades y programas”, señaló.

En su discurso, hizo mención de Raúl Padilla López, a quien reconoció como una figura clave en la consolidación de Papirolas dentro del Conjunto Santander de Artes Escénicas: “En las decisiones importantes me acuerdo mucho de Raúl y pienso qué haría. Insistí mucho en que este festival, este gran evento para la niñez, pudiera llegar a nuestro municipio. A partir de 2019 lo logramos”.

El mandatario subrayó también la continuidad de la colaboración entre el Gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara, particularmente en materia cultural . Recordó que, aunque la UdeG cuenta ya con un presupuesto constitucional, su administración mantendrá el apoyo a los grandes eventos organizados por la institución.

“Nada de que ya tiene presupuesto constitucional, entonces que de ahí se paguen. Nosotros vamos a seguir aportando los recursos para el Festival Internacional de Cine, para la Feria Internacional del Libro y, por supuesto, para Papirolas”, aseguró.

Al hablar del festival, Lemus destacó su relevancia como espacio creativo y de aprendizaje para las infancias. “Me encanta venir a Papirolas porque es música, es baile, es alegría, es innovación, es tecnología, es ver a las niñas y los niños gozando”, dijo, para luego remarcar que el objetivo es que el proyecto continúe fortaleciéndose. “Entre todas y todos vamos a seguir sumando esfuerzos para que Papirolas siga creciendo no solamente en Jalisco, sino que crezca en todo el mundo”.

AO

