Las bardas altas que cubren una parte de las puertas, costales a la entrada y artefactos como láminas para cubrir las puertas, son comunes en las casas de la Calle 14, donde vecinos de la colonia El Deán cada año enfrentan las inundaciones.

“Todo lo que prometen ahí se queda. A mi casa se metió el agua, aunque se amortiguó con las costaleras que puse y no se me echó a perder nada"

Pero el 25 de julio de 2020 ni las “trampas” fueron suficientes para evitar que se metiera el agua que subió a 1.30 metros.

Luego de ello, el Ayuntamiento de Guadalajara aseguró que presentaría a vecinos el proyecto que busca una nueva ampliación del vaso regulador del lugar que alcance 500 mil metros cúbicos, con lo que se mitigarían las inundaciones.

“Todo lo que prometen ahí se queda. A mi casa se metió el agua, aunque se amortiguó con las costaleras que puse y no se me echó a perder nada. Pero al rato vamos a hacer salto con garrocha de tan alto que está. A mi compadre le dobló la puerta y ahora le puso seguros para reforzarla”, compartió Ernesto, quien vive en el lugar.

Añadió que en la última lluvia, hace dos semanas, el agua subió a poco más de 30 centímetros e incluso “no han ni recogido la basura de ese día”, dijo.

Aunque estaba proyectado el comienzo de la obra para febrero de este año, ésta quedará en el banco de proyectos del Ayuntamiento. La última ampliación del vaso regulador fue en 2018, pero en julio este se encontraba a 150% de su capacidad -de 380 mil metros cúbicos-.

María llegó a la colonia en 1973 y, aunque al inicio no se inundaba, luego de unos años una tormenta subió el nivel del agua. Por ello tuvo que tirar su casa y volverla a construir con más altura del nivel del piso para evitar que el agua se metiera de nuevo; sin embargo, no pudo contener la inundación del 2020: “No han hecho nada, sólo la fachada del parque y el alambrado, pero se va a atorar de nuevo la basura y se va a inundar”.

“Uno busca protegerse de una u otra forma, y eso nos vuelve creativos para resolverlo cada año”

Ramón, otro vecino, tuvo que hacer un tipo de guillotina con una placa de lámina para ponerla en la puerta cuando comenzaran las lluvias no sólo en su casa, sino en dos más. Aunque antes de ello ya habían subido las bardas para tapar sus puertas.

Pero el año pasado se alcanzó a meter un poco: “A mí me encantaban las lluvias pero ya no, sólo me preocupo. Uno busca protegerse de una u otra forma, y eso nos vuelve creativos para resolverlo cada año”, añadió.

Mientras que entre trampas y uso de zonas altas como estacionamiento para evitar que se llenen de agua sus autos, los vecinos de la calle sortean las inundaciones que se presentan cada año.

El Gobierno de Guadalajara informó que realiza trabajos permanentes en el sur del municipio para reducir el riesgo de inundaciones y preventivos en todos los canales y vasos reguladores del municipio, de los que se extraen alrededor de 50 mil metros cúbicos de azolve y toneladas de basura, además de un trabajo coordinado con el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) para la limpieza de las bocas de tormenta.

JM