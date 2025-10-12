María Félix anduvo alguna vez por las calles de Guadalajara. Aquí se casó, aquí tuvo a su único hijo, aquí vio como aquel matrimonio llegó a su fin. Aunque nació el 8 de abril de 1914 en Álamos, Sonora, debido al trabajo de su padre, su familia se mudó a Guadalajara a principios de la década de 1920. Vivió en distintos sitios del Centro Histórico, desde el barrio del Santuario, la calle López Cotilla, hasta asentarse en la que fue su casa por más tiempo, en el Andador Coronilla.

Era una adolescente alta, con una mirada que hacía temblar hasta a las piedras, un carácter de felina en acecho, y desde muy joven bastaba su presencia para suscitar los suspiros de la juventud. Su belleza irrepetible también debilitó a los corazones trémulos de la iglesia. Muchos años después de haber hecho su primera comunión en la capilla del Carmen, en Juárez y Pavo, María Félix confesó que el párroco descarriado intentó besarla en la sacristía.

La primera señal de su destino ocurrió el primero de marzo de 1930, cuando a María Félix le propusieron que fuera Reina de los Estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Tenía tan sólo 16 años, y había sido elegida por unanimidad. María Félix ni siquiera dudó. Tenía tanto carácter, tanto talante, y se envolvía tan bien en su envestidura, que no parecía ser una simple reina elegida por el ánimo de muchos estudiantes alborotados, sino una belleza de todo el mundo.

Así lo describió la Fundación María Félix:

"La Doña coronada como Reina de los Estudiantes de la UDG, cuando radica y estudia en Guadalajara Jalisco en 1930. María fue elegida unánimemente por todos los estudiantes ya que resaltaba su gran belleza y su 1.75 mts de estatura. Se fue convirtiendo en una belleza que desde los 16 años hacía volver la cabeza a sus compañeros de colegio y a hombres de mediana y avanzada edad".

"Un día los estudiantes le pidieron que fuera reina de la universidad, para María adolescente ser reconocida como belleza, ser coronada como reina y desfilar en una carroza por la ciudad fué un sueño que se hizo realidad y que continuaría para siempre gracias a la inteligencia, disciplina y férrea voluntad de María".

Fue retratada para siempre en unas fotografías muy del estilo de las primeras décadas del siglo XX, con un vestido largo y blanco, un cuello de pavo real, y una cruz en centro del pecho. La subieron a una carroza, y desfiló por las calles de Guadalajara en compañía de otras reinas menos asombrosas.

