UdeG reconoce trayectoria de Irene Robledo

Por sus valiosos aportes sociales, humanitarios y docentes y en el marco del centenario de la Refundación de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y de su reapertura ocurrida el 12 octubre de 1925, este domingo se develó la escultura de la educadora y humanista universitaria Irene Robledo.

La escultura colocada sobre la Avenida Juárez y Enrique Díaz de León es una obra del artista jalisciense Rubén Orozco Loza. La efigie se convertirá en la primera de una mujer instalada en la explanada de la Rectoría General.

Karla Planter Pérez, rectora de la Universidad de Guadalajara, destacó la trayectoria de la doctora Irene Robledo una de las más grandes personalidades de la casa de estudios.

“También contribuyó de manera determinante a la creación de esta institución, una figura entre quienes firmaron el acta constitutiva”, dijo.

Karla Planter comentó que a un siglo de la fundación de la Universidad de Guadalajara las mujeres gozan de mejores condiciones para estudiar, enseñar, investigar y dirigir organizaciones, proyectos e incluso instituciones universitarias.

“A estos logros contribuyó de manera determinante la doctora Robledo García quien tuvo una notable trayectoria en la Universidad de Guadalajara desde su rol como fundadora, como estudiante de varias carreras, como docente y directiva.

La doctora Irene Robledo ha sido, es y será siempre un ejemplo para múltiples generaciones de universitarias y universitarios debido a la integridad de su vida personal y profesional, por su reconocida responsabilidad social, sus ideas innovadoras y su voluntad inquebrantable y su visión crítica del mundo.

“Su figura es considerada un pilar en la consolidación del prestigio de la Universidad de Guadalajara motivo por el cual fue declarada Benemérita de Jalisco en Grado Heroico por el Congreso del Estado de Jalisco”, concluyó´.

En la develación de la estatua estuvieron presentes, además de la rectora, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, Alberto Esquer, jefe de Gabinete del Gobierno del Estado y Martha Estela Arizmendi, presidenta del Congreso del Estado de Jalisco, directivos de la Universidad de Guadalajara e invitados especiales.

