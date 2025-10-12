Domingo, 12 de Octubre 2025

México |

Suspenden clases en 41 municipios de Veracruz tras inundaciones

En las partes bajas y medias de Poza Rica ocurrió la mayor afectación con la crecida del Río Cazones

Por: SUN .

La Secretaría de Educación de Veracruz determinó la suspensión en los municipios afectados por las inundaciones. EFE / ARCHIVO

Autoridades educativas de Veracruz determinaron suspender las actividades escolares durante toda la siguiente semana en el norte de Veracruz, una región golpeada por lluvias y el desbordamiento de ríos. 

Será del 13 al 17 de octubre cuando se suspendan clases y actividades administrativas escolares en todos los niveles en 41 municipios, entre ellos Álamo y Poza Rica, que sufrieron inundaciones severas. 

LEE: SMN advierte lluvias y bajas temperaturas en México esta semana

De acuerdo con el último reporte oficial, suman 69 municipios y miles de viviendas afectadas, comunidades incomunicadas y 18 muertos en Veracruz a consecuencia de las intensas lluvias. 

En las partes bajas y medias de Poza Rica ocurrió la mayor afectación con la crecida del Río Cazones, que arraso con vehículos, comercios y viviendas. 

La Secretaría de Educación de Veracruz determinó la suspensión en los municipios de: 

  • Álamo 
  • Benito Juárez 
  • Castillo de Teayo 
  • Cazones 
  • Cerro Azul 
  • Chalma 
  • Chiconamel 
  • Chicontepec 
  • Chinampa 
  • Chontla 
  • Citlaltepetl 
  • Coyutla 
  • El Higo 
  • Espinal 
  • Gutiérrez Zamora 
  • Huayacocotla 
  • Ilamatlán 
  • Ixcatepec 
  • Ixhuatlán de Madero 
  • Naranjos 
  • Ozuluama 
  • Papantla Pánico 
  • Platón Sánchez 
  • Poza Rica 
  • Puebo Viejo 
  • Tamalín 
  • Tamiahua 
  • Tampico Alto 
  • Tancoco 
  • Tantima 
  • Tantoyuca 
  • Tecolutla 
  • Tempoal 
  • Tepetzintla 
  • Texcatepec 
  • Tihuatlán 
  • Tlachichico 
  • Tuxpan 
  • Zacualpan 
  • Zontecomatlán 

