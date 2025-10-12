El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, al inicio de la semana, los remanentes de Raymond, la onda tropical número 37, canales de baja presión y una vaguada en altura mantendrán condiciones para lluvias fuertes en gran parte del territorio mexicano. Estas precipitaciones se concentrarán principalmente en el norte, occidente, centro, sur y sureste del país, con especial intensidad en Chiapas, donde se esperan lluvias puntuales muy fuertes.

Durante las próximas 24 horas, la interacción entre los remanentes de Raymond y el frente frío número 6 provocará lluvias torrenciales en Sonora e intensas en Chihuahua y Sinaloa. Asimismo, se prevén lluvias muy fuertes en Durango y Chiapas, además de rachas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h y generar oleaje elevado en costas del Pacífico. El SMN advirtió que las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Para el lunes 13 de octubre, los efectos combinados de los sistemas meteorológicos provocarán chubascos y lluvias fuertes en entidades como Sonora, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y la Península de Yucatán. Chiapas continuará registrando precipitaciones muy fuertes, mientras que las temperaturas oscilarán entre 35 y 40 °C en el norte y sur del país, y se prevén valores mínimos cercanos a los 0 °C en zonas serranas del norte y centro.

Entre el martes 14 y el jueves 16 de octubre, canales de baja presión y una posible zona de baja presión con potencial ciclónico en el Pacífico Sur Mexicano mantendrán un patrón de lluvias generalizadas. Oaxaca y Chiapas serán nuevamente los estados más afectados, con lluvias intensas, mientras que en Guerrero, Puebla, Veracruz y la Península de Yucatán se prevén precipitaciones fuertes a muy fuertes.

El SMN exhortó a la población a extremar precauciones ante el riesgo de deslaves, inundaciones y desbordamientos de ríos y arroyos. También recomendó atender los avisos de Protección Civil y autoridades locales, ya que las condiciones meteorológicas adversas podrían persistir durante los próximos días en amplias zonas del país.

