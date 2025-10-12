Con la devoción puesta en la Virgen de Zapopan desde hace más de 30 años, Felipa Bautista y su familia acudieron a acompañar a “La Generala” en su peregrinar de vuelta a la Basílica de Zapopan , y lo hicieron hasta con su casa de campaña.

Con hermanas, hijos, hijas, nietos, nietas y hasta sus bisnietos, Felipa llegó desde las tres de la mañana para apartar un lugar en medio del camellón de la avenida Patria. Montaron cobijas y sillas, y hasta dos casas de campaña donde los más pequeños pudieran descansar en espera de ver pasar a la Virgen de la Expectación para agradecerle, una vez más, por los favores recibidos, no solo en el último año, sino durante toda su vida.

“Ahorita somos como 16, pero somos poquitos, porque antes éramos más, pero se fueron yendo al cielo. Ahorita aquí estamos esperando a la chaparrita, que tantos favores me ha hecho, tantísimos que no acabaría”, dijo la mujer.

Este año, dijo, solo le pedirá por su familia y que le permita vivir más años para seguir acompañándola en su peregrinar como parte de la Romería y como lo ha hecho desde hace poco más de tres décadas.

Ellos fueron solo algunos de los alrededor de tres millones de asistentes a las celebraciones de la Virgen de Zapopan de regreso a la Basílica, según las cifras dadas a conocer por las autoridades estatales y eclesiásticas, rompiendo récord, una vez más, de feligreses reunidos por esta celebración eucarística, denominada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco desde 2018.

