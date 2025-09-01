Lluvia deja inundaciones, vehículos varados y un derrumbe en Zapopan

La lluvia registrada esta tarde en la zona metropolitana de Guadalajara dejó algunas afectaciones en Zapopan.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil y Bomberos, se registró una inundación en dos casas habitación en la Colonia Miramar por azolve en la red de drenaje.

Los pasos a desnivel ubicados en Mariano Otero y Periférico y López Mateos y Periférico registraron inundaciones.

El reporte de la dependencia señala que también fueron rescatadas dos personas en la colonia Carlos Rivera Aceves: una mujer y un menor que habían sido arrastrados por la corriente. Al llegar la unidad de emergencia, ambos ya habían sido auxiliados por vecinos de la zona.

"Se solicitó el apoyo de Servicios Médicos Municipales para la valoración, refiriéndolos en estado leve sólo con algunas escoriaciones", reportó.

También se reportó un vehículo varado en el cruce de Mariano Otero y Periférico, donde autoridades apoyaron el traslado a zona segura de 25 pasajeros de una unidad de transporte público, sin que se registraran personas lesionadas.

En la colonia 12 de Diciembre se presentó un derrumbe: en una finca se produjo un deslizamiento de tierra y arena que alcanzó la vía pública. No hubo heridos y en el lugar intervino la Dirección de Mejoramiento Urbano para atender la situación.

Finalmente, se informó sobre la aparición de un socavón en el cruce de Naciones Unidas y Ceja de la Barranca, lo que generó la movilización de equipos de emergencia.

YC