Vallarta avanza en la consolidación del edificio del CENALTUR/IDEFT

La Secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Fridman Hirsch, visitó el IDEFT Puerto Vallarta II, donde fue recibida por la directora Salma Yunuet Ramos Estrada. Durante su recorrido, Fridman conoció de cerca la vocación del plantel y el trabajo que realiza el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT), dirigido por Salvador Cosío Gaona, enfocado en la capacitación turística de la región.

La visita busca fortalecer alianzas institucionales que contribuyan al desarrollo del talento local, la oferta turística y nuevas oportunidades económicas para las familias de Vallarta. En este marco, la Secretaria de Turismo se comprometió a respaldar la gestión de Cosío Gaona, en coordinación con Andrea Blanco Calderón, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, y con el apoyo de la Jefatura de Gabinete, liderada por Alberto Esquer Gutiérrez, así como del Secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes.

El objetivo principal es garantizar que, en el próximo presupuesto, se asignen recursos para completar la construcción del CENALTUR, cuyo proyecto original contempla cuatro niveles y actualmente cuenta con dos. La ampliación permitirá consolidar el hotel-escuela en Marina Vallarta, especializado en formación de hospitalidad y gastronomía de alto nivel, reforzando la oferta turística y académica del estado.

Este esfuerzo se alinea con la visión del gobernador Pablo Lemus Navarro y del Secretario de Educación, quienes impulsan la capacitación como eje central para el progreso económico y social de Jalisco.

Alianzas como la establecida con la Secretaría de Turismo son clave para ampliar la cobertura de los programas de formación, fortalecer el talento local y proyectar a Jalisco como un estado competitivo, innovador y próspero.

YC