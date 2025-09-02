Muere motociclista tras accidente en Zapopan

Un joven motociclista falleció en las últimas horas tras un accidente ocurrido en el municipio de Zapopan.

Los hechos fueron reportados en la Carretera a Nextipac y en su cruce con el llamado Camino al Alemán, en la zona de Nextipac.

Autoridades acudieron al sitio luego que fuera reportada una persona atropellada. Al llegar, oficiales localizaron el cuerpo de un joven quien resultó ser un motociclista que estaba a un costado de la carretera.

Policías municipales también llegaron al sitio y retuvieron al presunto causante, el conductor de una camioneta de carga quien refirió que el motociclista habría salido de imprevisto de la calle por lo que le fue inevitable impactarlo.

Tras el choque, el motociclista salió proyectado varios metros para finalmente caer muerto a un costado de la carretera.

El conductor de la unidad quedó retenido mientras se decide su futuro legal en cambio, autoridades del servicio médico forense acudieron para llevarse el cuerpo de la víctima.

Horas antes, un hombre de alrededor de 65 años de edad, murió al ser atropellado por una joven conductora, en la colonia Independencia de Guadalajara.

Testigos aseguraron que al momento que la conductora dio vuelta a la izquierda, el hombre se abalanzó contra el vehículo por lo que la conductora ya nada pudo hacer.

Cuando paramédicos llegaron al lugar el hombre ya había muerto tras quedar prensado en la carrocería del compacto.

