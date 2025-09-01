Inician obras de remodelación en la Glorieta Minerva

Con una inversión de 46 millones de pesos y con el objetivo de mejorar la imagen urbana de Guadalajara con motivo de la Copa del Mundo del próximo año, durante las primeras horas de este lunes la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) arrancó con las obras de remodelación de la Glorieta Minerva, con lo que el monumento se encuentra parcialmente cercado con malla ciclónica.

Con las obras se busca que las y los peatones puedan ingresar al vaso de agua y a la fuente de forma más sencilla, por lo que se construirá un andador perimetral, integrado con cruces seguros en las esquinas de las avenidas que confluyen en la Glorieta: Agustín Yáñez, Vallarta, Golfo de Cortés y López Mateos.

También habrá un área de jardín y nuevo arbolado, además de que se realizarán ajustes en la programación de los semáforos a fin de agilizar la circulación en la Glorieta. No se sustituirán pavimentos y se conservarán los mismos carriles para el flujo vehicular, pero tendrán un mejor balizamiento y marcaje.

Asimismo, como parte de estas obras, se rehabilitarán las banquetas en las inmediaciones del monumento, se reforzará la señalética horizontal y vertical y se habilitarán zonas de estar para visitantes y turistas.

En abril pasado, durante la develación del póster oficial del Mundial, el gobernador Pablo Lemus descartó cerrar carriles para la circulación vehicular durante la duración de las obras. Lo que se busca, dijo, es revitalizar uno de los monumentos más importantes de Guadalajara con la intención de brindar la mejor imagen urbana posible de cara a la justa mundialista. Por tercera ocasión en su historia, la ciudad será sede de una Copa del Mundo. Aquí se jugará cuatro partidos, incluido uno de fase de grupos de la Selección mexicana.

"La parte fundamental es que vamos a hacer pasos peatonales seguros, a nivel, para que la gente pueda cruzar al interior de la Glorieta Minerva. Y en el interior se va a hacer un camino por medio de toda la Glorieta para que la gente cruce y pueda caminar toda la Glorieta. Se pueda tomar un selfie de la Minerva", detalló el mandatario.

PUEDES LEER: Lemus refrenda trabajo en coordinación con Sheinbaum tras Primer Informe de Gobierno

YC