Lluvia deja árboles caídos y autos varados en ZMG

La lluvia que cayó durante las últimas horas dejó múltiples afectaciones, sobre todo, vehículos varados y árboles caídos.

Las inundaciones en Guadalajara alcanzaron hasta medio metro de altura en puntos como la avenida Gobernador Curiel y Calle 13, Inglaterra y López de Vega, Arcos y Niños Héroes y Montevideo.

En el municipio tapatío se reportaron 8 vehículos varados por las inundaciones al igual que 12 árboles caídos.

Por su parte en Zapopan, el nivel del agua alcanzó hasta 70 centímetros en Patria y Beethoven mientras que se reportó la caída de tres árboles y el derrumbe de una barda en la colonia Lomas de la Primavera.

En Tlaquepaque, en el cruce de la avenida Niños Héroes y la calle Santos Degollado hubo varios autos inundados por niveles que rebasaron los 40 centímetros.

