Hoy lunes 18 de agosto de 2025, el clima en la Ciudad de México estará marcado por contrastes: un ambiente caluroso durante el día y la llegada de lluvias fuertes hacia la tarde y la noche, esto, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

En el boletín que emitió a las 07:00 de la mañana, la secretaría dijo que se espera cielo de medio nublado a nublado, con precipitaciones puntuales a tiempo severo entre las 18:00 y 23:00 horas, especialmente en las zonas sur y poniente de la capital del país. En el resto del territorio podrían registrarse lluvias ligeras, sin embargo, en ambos casos, piden a la población tomar precauciones.

La temperatura máxima en la capital alcanzará los 25 grados Celsius, mientras que la mínima se ubicará en 14. El rango de precipitaciones previsto, según el reporte, es de 15 a 29 milímetros, acompañado de vientos provenientes del Este y Noreste con velocidades de 10 a 25 km/h y rachas que podrían llegar hasta los 45 km/h.

De acuerdo con The Weather Channel, plataforma del clima, indica que para hoy, las horas con mayor probabilidad de lluvia en la capital este lunes son ESTAS:

16:00 horas | Tormentas eléctricas dispersas, 45% de probabilidad.

17:00 horas | Lluvia, 60% (la más alta del día)

18:00 horas | Chubascos, 55%

19:00 horas | Chubascos, 57%

20:00 horas | Nublado, 24%

Según esta previsión, el periodo crítico se concentrará entre las 16:00 y 19:00 horas, siendo las 17:00 la hora con mayor intensidad de precipitaciones.

El clima hoy en el Valle de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también detalló que, en el Valle de México, se prevé cielo de medio nublado a nublado, con ambiente fresco en la mañana y bancos de niebla en zonas altas del Estado de México. Por la tarde predominará un ambiente templado a cálido, con chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo e incremento en niveles de ríos y arroyos.

Ante este panorama, las dependencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) exhorta a la ciudadanía a no tirar basura en las calles para evitar encharcamientos, portar paraguas o impermeable y extremar precauciones al conducir por la reducción de visibilidad y pavimento resbaladizo.

