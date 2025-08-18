De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el monzón mexicano en el noroeste; el ingreso de humedad de ambos litorales, canales de baja presión sobre la Mesa Central, el occidente y sureste; la onda tropical número 23 al sur de las costas de Colima y Michoacán; y la aproximación de la onda tropical número 24 a la península de Yucatán, traerán lluvias fuertes —de 50 a 75 mm— en Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara se prevé alta precipitación de lluvia eléctrica por la tarde.

Durante la mayor parte del día, el cielo en Guadalajara permanecerá parcialmente nublado; las temperaturas oscilarán en torno a los 27 y 14 grados centígrados, y el viento Sureste alcanzará una velocidad de hasta 27 km/h.

¿A qué hora lloverá este 18 de agosto en Guadalajara?

En la acalorada ciudad tapatía, y de acuerdo con las cadenas meteorológicas de Meteored y The Weather Channel, se registra cierta probabilidad de chubascos eléctricos —con una acumulación de agua de 1.7 mm— en el 50% de su región.

06:00 PM Tormenta (30%) Acumulación de agua de 0.2 mm 10:00 PM Lluvia (30%) Acumulación de agua de 0.2 mm 11:00 PM Lluvia (78%) Acumulación de agua de 0.5 mm

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que Jalisco, por su parte, tendrá lluvias de moderadas a fuertes hacia el sur y occidente del territorio, con acumulados importantes en áreas de la Costa Sierra Occidental.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

