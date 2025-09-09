Martes, 09 de Septiembre 2025

DILUVIO en Guadalajara esta noche; pronóstico de martes 9 de septiembre

Para este domingo martes 9 de septiembre, te compartimos el pronóstico del clima de la noche en la Perla Tapatía

Por: Anel Solis

Según el pronostico de hoy, 9 de septiembre se prevé tormentas en Guadalajara por la noche. EL INFORMAOR/ ARCHIVO/ UNSPLASH/ A. Jevvan

Según informes del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), este martes 9 de septiembre, tras las intensas tormentas de ayer en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), sobre todo hacia el sur y el poniente, se manifiesta mucha humedad ambiental.

Asimismo, se presenta un núcleo de tormentas importante hacia las costas de Jalisco y Nayarit, previéndose de nueva cuenta hoy una ronda de lluvias, chubascos y tormentas al finalizar la tarde; las precipitaciones también seguirán en regiones del centro y occidente.

Por otro lado, se pronostica precipitaciones intensas al finalizar el día en el AMG, con temperaturas máximas de 26 a 27 grados Celsius

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 9 de septiembre por la noche?

Según Meteored, en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevén lluvias ligeras con probabilidad de 60% a 70%  en la región,  asimismo tormentas  con probabilidad del 70 porciento. 

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 9 de septiembre?

De acuerdo al sitio oficial del clima Meteored en Guadalajara se espera nubes y claros con temperaturas mínimas de 18 grados centígrados y máximas de 21 grados centígrados esta noche en Guadalajara.

Hora   Temperatura  Se pronostica
19:00  21 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
20:00  20 grados centígrados Tormenta con probabilidad de 70% en la región
21:00  19 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
22:00  18 grados centígrados Tormenta con probabilidad de 70% en la región
23:00  18 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología y Meteored.

