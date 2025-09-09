Según informes del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), este martes 9 de septiembre, tras las intensas tormentas de ayer en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), sobre todo hacia el sur y el poniente, se manifiesta mucha humedad ambienta l.

Asimismo, se presenta un núcleo de tormentas importante hacia las costas de Jalisco y Nayarit, previéndose de nueva cuenta hoy una ronda de lluvias, chubascos y tormentas al finalizar la tarde; las precipitaciones también seguirán en regiones del centro y occidente.

Por otro lado, se pronostica precipitaciones intensas al finalizar el día en el AMG, con temperaturas máximas de 26 a 27 grados Celsius

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 9 de septiembre por la noche?

Según Meteored, en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevén lluvias ligeras con probabilidad de 60% a 70% en la región, asimismo tormentas con probabilidad del 70 porciento.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 9 de septiembre?

De acuerdo al sitio oficial del clima Meteored en Guadalajara se espera nubes y claros con temperaturas mínimas de 18 grados centígrados y máximas de 21 grados centígrados esta noche en Guadalajara.

Hora Temperatura Se pronostica 19:00 21 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región 20:00 20 grados centígrados Tormenta con probabilidad de 70% en la región 21:00 19 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región 22:00 18 grados centígrados Tormenta con probabilidad de 70% en la región 23:00 18 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología y Meteored.

AS