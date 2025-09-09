Policía Vial Jalisco cierra la circulación en estas vialidades por inundación

El día de ayer, una intensa lluvia se presentó por la tarde en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y se extendió hasta las primeras horas del martes 9 de septiembre. La tormenta provocó fallas en el servicio eléctrico de algunas colonias, caídas de árboles, inundaciones y múltiples afectaciones en el tráfico de vehículos.

Esta mañana, elementos de Policía Vial Jalisco atienden desvíos y cierres viales derivados de inundaciones y caídas de árboles a la par que trabajan en los distintos operativos viales matutinos que se llevan a cabo cada mañana en el AMG.

Cierres viales esta mañana de martes 9 de septiembre

Al momento, la Policía Vial Jalisco, a través de sus redes sociales oficiales, ha confirmado el cierre a la circulación en las siguientes vías del AMG:

Cruce entre Lerdo de Tejada y Avenida Unión por caída de árbol

Retorno de Avenida López Mateos y Anillo Periférico en sentido sur a norte; cierre parcial debido a encharcamiento

Cruce entre Avenida Adolf Horno y Concepción ; cierre parcial debido a inundación

Cruce entre López de Legaspi y 8 de julio debido a la caída de un postre de concreto

Además de ello, se reportan semáforos sin funcionamiento en el cruce de Avenida México y Avenida Unión.

Autoridades de movilidad solicitan a la población respetar los cierres viales y atender las indicaciones de los elementos desplegados en sitio. Así mismo, en todas estas vías, se recomienda tomar rutas alternas, en caos de ser posible, para llegar a su destino.

De manera simultánea, el operativo de contraflujo en Avenida López Mateos se mantiene, así como los recorridos de vigilancia y apoyo en Carretera a Chapala.

