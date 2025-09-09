Martes, 09 de Septiembre 2025

Así quedó Guadalajara tras la tormenta de anoche (FOTOS)

Tal fue la tormenta que, en Guadalajara, se registraron severas inundaciones en distintas avenidas, árboles caídos, y canales desbordados 

Por: Ámbar Orozco

Por fortuna y, al corte realizado por las unidades de Protección Civil de Zapopan, no se reportaron personas lesionadas en Guadalajara. ESPECIAL / Protección Civil y Bomberos Zapopan

La intensa lluvia ocurrida durante la tarde de anoche y, considerando la endeble y mal infraestructura tapatía, causó grandes inundaciones, árboles caídos, cortes de electricidad y tráfico colapsado en varias zonas del Área Metropolitana de Guadalajara. Así se miró el caos citadino en fotografías. 

Según informaron reporteros de esta misma casa editorial, tal fue la cantidad de agua acumulada que se registraron anegaciones en López Mateos, Periférico Sur, Mariano Otero, Camino Real a Colima, entre otras.

Asimismo, el paso a desnivel de Mariano Otero y Periférico fue cerrado, y en colonias como Bahía de Pelícanos y Áltus Bosque, el agua arrasó con fuerza. 

Se registró la caída de un semáforo —en Camino Real a Colima—; y de dos árboles —en el cruce de 8 de julio y Legazpi, y en Periférico Sur—. Por igual, el canal de Adolf Horn, en Tlajomulco, sufrió un desborde y varios tramos viales fueron cerrados. 

También se reportaron fallas eléctricas en Mariano Otero, en Zapopan, y en Lomas de Curiel, en Tlaquepaque, afectando a la línea 1 del Tren Ligero, que detuvo operaciones por una hora.

Por fortuna y, al corte realizado por las unidades de Protección Civil de Zapopan, no se reportaron personas lesionadas. 

Así se vivió la tormenta de anoche (FOTOS)

 ESPECIAL / Protección Civil y Bomberos Zapopan 
 ESPECIAL / Protección Civil y Bomberos Zapopan 
 ESPECIAL / Protección Civil y Bomberos Zapopan
 ESPECIAL / Protección Civil y Bomberos Zapopan
 ESPECIAL / EL INFORMADOR
 ESPECIAL / EL INFORMADOR
  ESPECIAL / Facebook / D. Delgado
  ESPECIAL / Facebook / D. Delgado
 ESPECIAL / Facebook / D. Delgado
 ESPECIAL / Facebook / D. Delgado
 ESPECIAL / EL INFORMADOR
 ESPECIAL / EL INFORMADOR
  ESPECIAL / Facebook / D. Delgado
  ESPECIAL / Facebook / D. Delgado
  ESPECIAL / Facebook / D. Delgado 
  ESPECIAL / Facebook / D. Delgado 

