Tras indagatorias realizadas por la Vicefiscalía en Investigación Regional de la Fiscalía del Estado, Manuel “N” permanecerá 35 años en prisión tras dictarse una sentencia condenatoria en su contra por delito de feminicidio en agravio de parentesco materno.

Según la Fiscalía, los hechos que derivaron en esta condena ocurrieron el 20 de agosto de 2024, cuando la policía investigadora con sede en Zapotiltic, recibió el reporte de una mujer muerta y encontrada en calles de la localidad de Huescalapa. Las investigaciones del Agente del Ministerio Público, permitieron esclarecer que Manuel “N”, golpeó a su madre en la cabeza con un objeto contundente, provocándole la muerte.

Tras la detención del agresor, se le puso a disposición de la autoridad judicial. Durante la audiencia, el Juez de Control aprobó el procedimiento abreviado y dictó la sentencia. Además de la pena de prisión por 35 años, también deberá realizar el pago de 549 mil 364 pesos como reparación del daño a favor de los herederos de la víctima.

Con información de la Fiscalía de Jalisco.

AO