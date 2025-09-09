La noche del lunes y tras las condiciones medioambentales se registró el desbordamiento de un río en el tramo que conecta Cocula con la comunidad de Buena Vista a la altura de Los Camichines. Se reporta el fallecimiento de un adulto mayor, además de múltiples daños materiales.

El desbordamiento habría provocado que 13 vehículos fueran arrastrados por el agua. Así mismo, se reportan dos viviendas afectadas por inundaciones de hasta 1.5 metros en su interior. Se registraron daños al menaje.

El hombre fallecido había sido arrastrado por la corriente mientras se encontraba dentro de su vehículo. La emergencia fue atendida por autoridades municipales. Durante las primeras horas de este martes, personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acudieron para brindar apoyo en caso de requerirse.

Los recorridos de parte de autoridades de los tres niveles de gobierno continúan para evaluar la zona.

