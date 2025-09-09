Martes, 09 de Septiembre 2025

Yo Jalisco Apoyo para el Transporte: ¿Qué modalidades de apoyo ofrece el programa?

Considera que la modalidad del programa Yo Jalisco dependerá de los requisitos específicos

Los módulos de Yo Jalisco Apoyo para el Transporte están distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad.

Como parte de la agenda del presente gabinete estatal, el Gobierno de Jalisco lanzó en semanas recientes la convocatoria para su programa “Yo Jalisco Apoyo para el Transporte”. El cual se encuentra dirigido a los sectores de la población jalisciense que más requieran de un transporte público gratuito. 

Los grupos de personas beneficiarias enlistan a estudiantes de nivel secundaria en adelante; mujeres jefas del hogar de entre 18 y 59 años; personas con discapacidad y sus personas cuidadoras; adultos mayores y, familiares de personas desaparecidas.

¿Qué modalidades de apoyo ofrece el programa Yo Jalisco?

Según información del gobierno jalisciense, hay dos modalidades para solicitar el programa Yo Jalisco:

  • 100% gratuito
    Con hasta 730 viajes al año.
  • 50% de descuento
    Con 640 viajes anuales.

Considera que la modalidad a la que accedas dependerá de tu situación y de los requisitos específicos.

Documentos requeridos para acceder al programa Yo Jalisco

El registro al programa se realiza en línea a través del sitio web oficial. Deberás completar el formulario de inscripción, imprimir tu comprobante de registro y acudir a un módulo con la documentación requerida, donde además te solicitarán:

  • Identificación oficial (INE u otro documento válido).
  • CURP.
  • Comprobante de domicilio actualizado.
  • Comprobante de estudios (para estudiantes).
  • Certificados adicionales (por ejemplo, de discapacidad, si aplica).

Los módulos están distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad, incluyendo centros universitarios y zonas con alta vulnerabilidad. 

