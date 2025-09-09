De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 2 con características de estacionario sobre el noreste; la onda tropical número 31 que se desplaza sobre el sureste mexicano; y una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur del golfo de Tehuantepec, traerán lluvias muy fuertes —de 50 a 75 milímetros— en el sur de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, entre otros. Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara se espera un tormentón eléctrico desde horas de la tarde y hasta la noche.

¿Lloverá hoy 9 de septiembre en Puerto Vallarta?

De acuerdo con la cadena Meteored, en la triste y violenta Guadalajara, el cielo permanecerá nublado; con temperaturas que oscilarán de los 27 a los 17 grados centígrados y ráfagas de viento Este que correrán a 27 km/h. Asimismo, se registra una fuerte tormenta eléctrica —con una acumulación de agua de 11 mm— en el 90% de su región durante las siguientes horas:

04:00 a 05:00 PM Tormenta (70%) Acumulación de agua de 4.2 mm 06:00 a 07:00 PM Tormenta (70%) Acumulación de agua de 1.4 mm 08:00 A 09:00 PM Tormenta (70%) Acumulación de agua de 2.4 mm 10:00 a 11:00 PM Tormenta (70%) Acumulación de agua de 2.3 mm 12:00 AM Lluvia (50%) Acumulación de agua de 0.2 mm

Asimismo, habrá oleaje de hasta 2 metros en sus costas.

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que para el Estado de Jalisco, se pronostican lluvias en las diferentes áreas, con mayores acumulados al norte y oriente del territorio.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

