Lunes, 25 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Línea 2 del Tren Ligero interrumpe su servicio

Algunos usuarios de redes sociales mencionaron que tienen más de 30 minutos sin el servicio

Por: Nancy Andrade Jáuregui

Hasta el momento SITEUR no ha dado más detalles sobre lo que sucedió. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Hasta el momento SITEUR no ha dado más detalles sobre lo que sucedió. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) informó que la Línea 2 se encuentra detenida debido a un incidente registrado en la estación La Aurora.

Debido a esto SITEUR habilitó el servicio provisional de Cristóbal de Oñate a Juárez.

Además, se amplía el servicio del SITREN L2 de Tetlán a Cristóbal de Oñate con el objetivo de apoyar la movilidad de las y los usuarios.

Actualmente personal capacitado ya se encuentra atendiendo la situación en el lugar, por ello el sistema pidió tomar sus precauciones y anticipar sus trayectos. 

Te recomendamos:  Tómbola sigue atorando reforma judicial en Jalisco

Por su parte algunos usuarios de redes sociales mencionaron que tienen más de 30 minutos sin el servicio.

     

NA

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones