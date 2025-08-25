Línea 2 del Tren Ligero interrumpe su servicio

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) informó que la Línea 2 se encuentra detenida debido a un incidente registrado en la estación La Aurora.Debido a esto SITEUR habilitó el servicio provisional de Cristóbal de Oñate a Juárez.Además, se amplía el servicio del SITREN L2 de Tetlán a Cristóbal de Oñate con el objetivo de apoyar la movilidad de las y los usuarios.Actualmente personal capacitado ya se encuentra atendiendo la situación en el lugar, por ello el sistema pidió tomar sus precauciones y anticipar sus trayectos. Por su parte algunos usuarios de redes sociales mencionaron que tienen más de 30 minutos sin el servicio. NA