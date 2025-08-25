Este lunes la Fiscalía de Jalisco ofreció avances sobre los multihomicidios registrados el pasado viernes, de lo cual deriva que la familia hallada sin vida al interior de una camioneta en la colonia San Andrés, en Guadalajara, era originaria de Michoacán.

"Los restos mortales de las cuatro víctimas fueron ya entregados a los familiares que acudieron al Servicio Médico Forense para reclamarlos" , afirmó la dependencia estatal.

Los fallecidos, dijo, son un hombre de 36 años de edad, una mujer de 32 años, una menor de siete años de edad y su hermano de 13, a quien entre sus pertenencias se le habrían encontrado 15 mil pesos. "Todos originarios del estado de Michoacán, donde el padre de familia se dedicaba presuntamente a la compra venta de vehículos", refirió la Fiscalía.

Indicó que, como parte de las investigaciones, se realizó el cateo de un taller mecánico donde se presume que estuvo la camioneta en la que fueron encontradas las víctimas, antes de que fuera abandonada en su última ubicación.

El sitio se encuentra bajo resguardo de las autoridades y ahí trabajan peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para la fijación de indicios e integrarlos a la carpeta de investigación.

"Los investigadores de la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales de la Fiscalía de Jalisco han revisado cientos de horas de grabaciones proporcionadas por el C5, y se ha cruzado información valiosa con las áreas de inteligencia de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, de la Guardia Nacional y otras instancias federales", señaló la Fiscalía a través de un comunicado.

Por otra parte, dijo, ante la magnitud del servicio ocurrido la madrugada del pasado 22 de agosto en el Municipio de El Arenal, el caso fue atraído por la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales.

"En torno a los hechos se puede informar que los cuerpos de las cinco víctimas ya fueron entregados a sus familiares, quienes cumplieron con los requisitos legales; los fallecidos son una mujer de 48 años de edad, su hija de 16 años y su hijo de 18, un adulto de 37 años (al parecer pareja sentimental de la mujer mayor), y un hombre de 18, novio de la adolescente.

"Se logró acreditar que los cinco murieron por proyectiles de arma de fuego, y que fueron utilizadas al menos una pistola calibre nueve milímetros y una escopeta calibre 12", añadió la Fiscalía en el comunicado.

La vivienda en la que ocurrió la agresión se encuentra bajo resguardo de esta institución, en tanto se continúa con el análisis forense de lo ahí encontrado.

"La Fiscalía del Estado trabaja de forma coordinada con elementos de la Secretaría de Seguridad de Jalisco y de la Guardia Nacional, quienes han desplegado un operativo de vigilancia en al menos cuatro municipios de la región para dar con el paradero de los responsables de este crimen", afirmó la dependencia estatal.

