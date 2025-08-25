Ciudadanos se amparan contra acueducto de Presa Solís

Un grupo de ciudadanos presentaron un amparo ante el Poder Judicial de la Federación con el fin de frenar la construcción del acueducto de la presa Solís, en el estado de Guanajuato.

El proyecto es impulsado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con el fin de abastecer de agua a varias ciudades de Guanajuato, entre ellas, León, lo cual, pondría en riesgo al Lago de Chapala, principal fuente de abasto de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

En el recurso legal, los ciudadanos advierten que el proyecto generaría un daño inminente e irreparable al ecosistema del Lago de Chapala, reduciendo sus niveles y afectando la calidad del recurso hídrico.

Esto tendría impacto directo en el suministro de agua para más del 60 por ciento de la población de la metrópoli tapatía, lo que convertiría al proyecto en una amenaza a la seguridad hídrica de millones de habitantes en Guadalajara.

El amparo está sustentado en el artículo 4° constitucional, que reconoce el derecho humano al agua y a un medio ambiente sano, así como en principios internacionales ratificados por México como el principio jurídico In dubio pro natura (resolver en favor de la naturaleza ante la duda); así como, el Convenio de Escazú que establece y garantiza el acceso a la justicia ambiental.

El amparo incluye diversas jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que reconocen la legitimación de cualquier persona o comunidad para promover amparos en defensa del medio ambiente.

La demanda pide a las autoridades judiciales:

Suspender provisional y definitivamente la construcción del acueducto hasta que se resuelva el fondo del juicio.

Aplicar el control de convencionalidad, reconociendo la primacía de los tratados internacionales en materia ambiental.

Que se conceda el amparo y protección de la justicia federal, declarando inconstitucionales los actos que permiten el proyecto y salvaguardando así el futuro del Lago de Chapala.

Con este amparo, los promoventes buscan sentar un precedente de justicia ambiental en México. Los ciudadanos afirman tener más de mil 500 amparos listos para ser presentados.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, respaldó el amparo y reconoció la labor de la ciudadanía.

"Qué bueno que los ciudadanos se estén activando, porque el gobierno, nosotros no podíamos promover ese amparo, pero los ciudadanos sí lo pueden hacer en un amparo colectivo".

Por otro lado, dijo confiar en el futuro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, en que resuelvan los recursos jurídicos que lleguen al máximo tribunal en favor de la población aledaña a Chapala, principalmente, los pueblos indígenas.

