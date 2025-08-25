Celebrarán Foro Internacional de Conciliación Laboral en Puerto Vallarta

Puerto Vallarta será sede del primer foro del Centro de Conciliación Laboral de Jalisco (CCL Jalisco), en colaboración con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado (STPyS).

Bajo el lema "La conciliación laboral como motor de bienestar y crecimiento económico", el foro se llevará a cabo el 4 y 5 de septiembre.

En un comunicado el Gobierno del Estado informó que el foro contará con la participación de especialistas de México, Estados Unidos, Canadá y Argentina.

En el marco del evento, también se llevará a cabo la Reunión Nacional de los Centros de Conciliación del país (CONACENTROS), consolidando este espacio como un punto clave para el análisis y fortalecimiento del modelo laboral mexicano.

Ricardo Barbosa Ascensio, Secretario del Trabajo y Previsión Social de Jalisco, destacó que este foro representa una oportunidad estratégica para posicionar a Jalisco como referente nacional en conciliación laboral, así como fortalecer el modelo de justicia laboral mediante el intercambio de experiencias y buenas prácticas internacionales.

Elke Tepper García, Directora del CCL Jalisco, subrayó que el foro contará con paneles temáticos y conferencias magistrales enfocadas en los principales retos del nuevo modelo laboral, a seis años de su implementación en México.

"Vienen los directores de todos los Centros de Conciliación Laboral de México, serán panelistas, moderadores, es gente que ha estado en la materia, gente que domina la conciliación laboral", señaló.

"Esperemos que esto abone a un diálogo importante, y que nos refleje realmente cómo va el tema de la conciliación en México y hacia dónde nos tenemos que dirigir, para que cada día sea más efectivo el tema de la conciliación laboral" explicó la directora.

El foro tendrá la participación de destacadas autoridades federales, entre ellas Alfredo Domínguez Marrufo, Titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y Pedro Américo Furtado de Oliveira, Representante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en México, además de representantes de Estados Unidos y Canadá, especialistas en materia laboral.

También se ofrecerá la conferencia magistral "El origen de la conciliación laboral en Argentina", a cargo de la reconocida abogada Inés Arias.

Tepper García señaló que desde Jalisco se quiere enviar el mensaje de que la conciliación es un proceso que está activo, eliminando conflictos e incertidumbre laboral.

Para saber más:

Entre los paneles más destacados del foro se encuentran:

● Mejores prácticas en negociaciones colectivas.

● Uso de tecnologías de la información en la resolución de conflictos laborales.

● La conciliación individual a seis años de la reforma laboral.

● Perspectiva de género en los procesos de conciliación.

● Derechos humanos laborales y diálogo social.

● Impacto del T-MEC en el modelo de justicia laboral en México.

