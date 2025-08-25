Tómbola sigue atorando reforma judicial en Jalisco

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco, José Luis Tostado, reconoció que el dictamen de la reforma judicial en el estado sigue atorado por la posible inclusión del proceso de tómbola o insaculación para elegir a los aspirantes a competir en un cargo en el Poder Judicial del Estado.

El legislador indicó que tanto la insaculación como el definir el número de aspirantes a competir por un cargo en la elección judicial son algunos de los puntos que deben resolverse.

"Es el tema que nos tiene en el análisis. Insistir en que ni la propuesta de MC ni la propuesta del gobernador las incluyen, quienes las incluyen son propuestas de otros grupos políticos. Quizá valorar que el proceso de elección no sea tan complejo en el número de los cargos que tiene que elegir un ciudadano en ese momento".

Sobre este último punto, tanto el diputado federal de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, como la exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se han pronunciado, sobre todo el primero, al recordar la cantidad de aspirantes que participaron en la elección del 1 de junio pasado.

Por lo tanto, José Luis Tostado dijo que su objetivo es que Jalisco tenga el mejor sistema judicial del país y retomar la experiencia de la elección judicial pasada.

Prevé que entre septiembre y octubre puedan tener la reforma judicial de Jalisco lista para que el Congreso la pueda aprobar y dar paso a las leyes secundarias de la reforma. De no salir, reconoce complicaciones.

Por otro lado, Tostado dijo que está a favor de la ratificación de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Consuelo González y Daniel Espinosa Licón, aunque deberá analizar el pleno sobre los alcances del tiempo en el cargo debido a que en 2027 habrá elección judicial en Jalisco.

"Se vencería en octubre la ratificación del magistrado Espinosa Licón y la magistrada Consuelo (González) con la complejidad que no tendrían un encargo mayor al 2027 en virtud de la expectativa de la elección judicial".

MB