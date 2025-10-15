Liberan carretera Guadalajara -Morelia tras bloqueo de maiceros

Después de varias horas, finalmente, la carretera Guadalajara - Morelia fue liberada tras el bloqueo de productores de maíz .

Fue la Policía Vial de Jalisco quien dio a conocer la reapertura de la vía. A través de su cuenta en X, compartió:

“Se reabre la circulación en el km 40 de la Carretera a Morelia” .

“Los manifestantes se han retirado y nuestros oficiales permanecen en el lugar brindando apoyo vial para agilizar el tránsito y garantizar la seguridad de quienes circulan”.

Minutos antes, el secretario de Gobierno, Salvador Zamora, en compañía del secretario de Agricultura de Jalisco, acudieron -por instrucciones del gobernador- a la zona del bloqueo carretera para “escuchar y acompañar a las y los agricultores que defienden su trabajo y el sustento de miles de familias”.

El mismo funcionario escribió:

"Gracias al diálogo y a la voluntad de construir, logramos establecer una mesa con la autoridad federal para atender sus demandas, y las vialidades fueron liberadas de manera pacífica".

OA